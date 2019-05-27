Инвестиции БХФЗ в 2018г составили почти 162 млн грн

Инвестиции ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ, Киев) в развитие производства в 2018 году составили почти 162 млн грн.

Как сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на коммерческого директора БХФЗ Евгения Сову, к концу 2019 года на развитие и реконструкцию производства планируется инвестировать 63,99 млн грн.

В 2018 году компания начала реконструкцию цеха по производству таблеток и провела первый этап реконструкции участка по производству стерильных антибиотиков.

В настоящее время на предприятии внедряются системы индивидуального двухмерного кодирования каждой отдельной упаковки лекарственных средств, обязательные для рынка ЕС.

"Такие изменения связаны с регистрационными требованиями стран ЕС, куда БХФЗ поставляет свою продукцию", - подчеркнул Сова.

По информации пресс-службы, в 2018 году предприятие увеличило объем производства на 16,4% - до 1,411 млрд грн. Чистый доход от реализации в 2018 году составил 1,403 млрд грн, что на 12,9% больше, чем в 2017 году.

Сумма уплаченных в 2018 году налогов составила 187,1 млн грн.

Как сообщалось, БХФЗ по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 16,96% по сравнению с 2017 годом – до 86,758 млн грн.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

По итогам 2017 года БХФЗ сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2016 годом – до 104,4 млн грн.

Как сообщалось, в 2018 году предприятие заместило до 40% природного газа альтернативным топливом.