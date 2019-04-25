Медицина

13:46 25.04.2019

Первые медицинские закупки прошли по электронным каталогам

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Первые медицинские закупки прошли по электронным каталогам

Первые медицинские закупки по механизму электронных каталогов прошли в среду, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Вчера в системе электронных каталогов уже прошли первые медицинские закупки в Киеве. Несколько больниц купили ряд медицинских товаров и препаратов. Электронные каталоги - это своеобразный "Амазон" для бюджетных закупок", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

У.Супрун отметила, что с помощью электронных каталогов больницы смогут самостоятельно проводить закупки.

Она также призвала поставщиков медицинских товаров и лекарственных средств принимать участие в электронных каталогах.

По словам У.Супрун, допороговые закупки составляют более 60% бюджетных медицинских закупок за счет местных бюджетов.

"Это составляет около 2 млрд грн, которые расходуются не очень контролируемо", - сказала она.

Как уточнил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, механизм электронных каталогов будет распространяться на бюджетные закупки стоимостью до 200 тыс. грн (так называемые "допороговые закупки" - ИФ).

В настоящее время электронные каталоги будут работать в режиме пилотного проекта для киевских заказчиков. После тестирования и анализа работы механизма каталоги будут доработаны, а их география расширена.

М.Нефьодов отметил, что обязательным условиям для присутствия поставщика в каталоге будет являться наличие товара на складах.

Теги: #каталог #супрун #украина #закупки
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