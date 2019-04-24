Второй ангиограф для лечения пациентов с инфарктом установлен в Харьковской областной больнице

В реперфузионном центре Харьковской областной больницы установлен второй ангиограф для диагностики и лечения коронарных сосудов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ангиограф приобретен на условиях софинансирования областного и государственного бюджетов в рамках правительственной программы развития реперфузионных центров по всей стране.

"Ангиограф позволяет проводить вмешательство на коронарных артериях, сосудах мозга, периферических сосудах. То есть, весь диапазон эндоваскулярной помощи, предоставляемый во всем мире, мы также можем предоставлять. Операции, от которых раньше мы отказывались по техническим причинам, сейчас можем делать благодаря системе визуализации, которая есть в этом аппарате", - процитировала пресс-служба завотделением интервенционной кардиологии Харьковской облбольницы Валерия Коноза.

Как сообщалось, всего в Украине в режиме 24/7/365 работает 41 реперфузионный центр.

По данным Ассоциации интервенционных кардиологов Украины, благодаря реализации госпрограммы развития сети реперфузионных центров в 2017 году в новых таких центрах показатель смертности снизился почти втрое по сравнению с показателями в целом по стране - 4,6% против 12,5% соответственно.

Всего по итогам 2017 года ассоциация на основе данных Реестра перкутанных коронарных вмешательств (коронарное стентирование, реестр ПКВ) констатировала снижение летальности (смертности в стационаре) от инфаркта миокарда по сравнению с 2015 годом на 20% в 11 областях.

В Украине с 2017 года закупленные за средства госбюджета стенты распределяют в соответствии со среднегодовыми потребностями каждого реперфузионного центра.

Реперфузионный центр - отделение в учреждении здравоохранения, где бесплатно проводтся коронарное стентирование (восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда.

На развитие сети реперфузионных центров в госбюджетах 2017, 2018 и 2019 гг. было выделено по 150 млн грн.

Закупка ангиографического оборудования за счет указанной субвенции осуществляется в установленном законом порядке на условиях софинансирования (из госбюджета - не более 50%, из местных бюджетов - не менее 50%).

Ежегодно в Украине происходит около 20 тыс. инфарктов.