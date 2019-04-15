Минздрав разработает тарифы на услуги по уходу за пациентами с ВИЧ для перехода от грантового к госфинансированию

Министерство здравоохранения предлагает рассчитывать тарифы на услуги по уходу и поддержке пациентов, живущих с ВИЧ, исходя из затрат человеко-часов на одного получателя таких услуг.

Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на сайте ведомства для общественного обсуждения в рамках подготовки перехода от донорского (преимущественно за счет средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией) к государственному финансированию этих услуг.

Тарифы на услуги по уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, будут рассчитаны для учреждений здравоохранения любой организационно-правовой формы, в том числе для коммунальных некоммерческих предприятий и физических лиц-предпринимателей, которые получили лицензию на осуществление хоздеятельности по медицинской практике и обеспечивают медицинское обслуживание населения, а также для неправительственных организаций, органов местного самоуправления, общественных объединений, благотворительных организаций и субъектов предпринимательской деятельности.

Тариф также будет рассчитан на услуги по профилактике ВИЧ.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, мероприятия и программы по уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, и профилактики ВИЧ группы повышенного риска более 15 лет внедряются исключительно за средства международных организаций, поэтому расходы на их реализацию, как в целом, так и на отдельные услуги рассчитываются по принципами и тарифам, соответствующим политикам донора.

"При переходе от донорского (преимущественно за счет средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией) к государственному финансированию необходимо законодательное урегулирование подходов к формированию цен и определения тарифов на соответствующие услуги, что позволит обеспечить рациональное планирование и целевое использование средств государственного бюджета", - отмечаются в проекте приказа.