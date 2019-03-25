За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

За период с 15 по 21 марта в Украине от осложнений кори умерло четыре человека, сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, в целом с начала года от кори скончались 14 человек.

По данным ЦОЗ, с 15 по 21 марта 2019 года корью заболели 2,179 тыс. чел., из них 1,159 тыс. - дети.

Впервые за последнее время уровень заболеваемости увеличился.

Как сообщалось, в целом с 28 декабря 2018 до 12 марта 2019 года корью в Украине заболело 32,939 тыс. чел.

Самые высокие показатели заболеваемости - в Хмельницкой (207 чел.), Львовской (186 чел.), Киевской (177 чел.), Ривненской областях (157 чел.) и в Киеве (203 чел.).

Согласно данным ЦОЗ, по состоянию на 7 марта 2019 года в Украине было около 1,174 млн. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.