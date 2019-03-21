Медицина

11:54 21.03.2019

В парламенте разработан законопроект о легализации медицинского каннабиса

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В парламенте разработан законопроект о легализации медицинского каннабиса

Комитет Верховной Рады по правам человека совместно с общественными организациями разработал законопроект о легализации каннабиса для медицины и науки, сообщил представитель общественной организации "Ассоциация медицинского каннабиса" Геннадий Шабас на пресс-конференции в Киеве в среду.

"После того, как петиция за легализацию медканнабиса набрала необходимые 25 тыс. подписей, комитет ВР по правам человека рассмотрел ее. Они сказали, что готовили законопроект и обращались к нам за помощью. Этот вопрос в любом случае будет решен. Думаю, уже в этом году у нас будет закон",- сказал он.

В свою очередь, научный советник фармкомпании "Фармак" (Киев) Виталий Усенко отметил готовность украинских фармпроизводителей разрабатывать препараты на основе медканнабиса.

"Если будут изменения в законодательстве Украины, то это возможно (изготовление препаратов на основе медканнабиса – ИФ). Мы можем разрабатывать эти препараты и внедрять их в клиническую практику. Это будут растительные препараты",- сказал он.

Как сообщалось, петиция за легализацию медицинского каннабиса, размещенная на сайте Верховной Рады, за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.

В петиции, в частности, содержится требование законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронических болей, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза, многих других тяжелых болезней.

Петиция с требованием законодательно урегулировать доступ пациентов к медицинскому каннабису зарегистрирована на сайте Верховной Рады 30 января. Под обращением подписались 20 общественных организаций. Поддержать эту петицию призвала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Теги: #фармак #законопроект #легализация #шабас #усенко #парламент #медреформа #каннабис
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