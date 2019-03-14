Медицина

18:27 14.03.2019

Гослекслужба запретила реализацию зеленки и йода

1 мин читать
Гослекслужба запретила реализацию зеленки и йода

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию зеленки, йода, пероксида водорода и настойки боярышника, произведенные на экспериментальном заводе Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины в Киеве.

Согласно распоряжению, размещенному на сайте Гослекслужбы, препараты запретили из-за нарушений лицензионных условий.

"В соответствии с Конституцией Украины, учитывая распоряжение Гослекслужбы № 20-В от 25 февраля 2019 года "Об устранении нарушений лицензионных условий", учитывая письмо от Государственного экспериментального завода медицинских препаратов Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины от 11 марта 2019 года, запрещаю реализацию, хранение и применение указанных ниже серий препаратов, выпущенных до 25 февраля 2019 года", – отмечается в документе.

Под запрет также попали настойка валерианы, раствор Люголя, паста Теймурова, "Пертусин", "Фукорцин", спирт медицинский, "Ротокан" и другие. Всего запретили 18 наименований.

Теги: #гослекслужба #зеленка #йод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 11.03.2019
Кабмин назначил главой Гослекслужбы победившего в конкурсе и. о. главы Исаенко

Кабмин назначил главой Гослекслужбы победившего в конкурсе и. о. главы Исаенко

21:10 10.03.2019
В Николаевской области неизвестные облили зеленкой агитпалатку одного из кандидатов в президенты

В Николаевской области неизвестные облили зеленкой агитпалатку одного из кандидатов в президенты

20:51 10.03.2019
В Николаевской области неизвестные облили зеленкой агитпалатку одного из кандидатов в президенты

В Николаевской области неизвестные облили зеленкой агитпалатку одного из кандидатов в президенты

14:39 06.03.2019
Гослекслужба выявила продаваемую через интернет партию контрабандных презервативов Durex

Гослекслужба выявила продаваемую через интернет партию контрабандных презервативов Durex

19:53 02.02.2019
Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

18:39 01.02.2019
Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

18:27 01.02.2019
Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

18:06 01.02.2019
Вилкула облили зеленкой в Бердянске

Вилкула облили зеленкой в Бердянске

17:19 25.01.2019
Гослекслужба подписала меморандум о сотрудничестве с СБУ

Гослекслужба подписала меморандум о сотрудничестве с СБУ

13:29 24.01.2019
Начальником Гослекслужбы в Киеве назначен экс-глава управления коммуникаций

Начальником Гослекслужбы в Киеве назначен экс-глава управления коммуникаций

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Розенко о легализации медицинского каннабиса: Я не исключаю, что необходимо провести широкую дискуссию

В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию - Минздрав

Верховная Рада приняла доработанный законопроект о трансплантации

Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

По "Делу Супрун" назначили нового судью

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины намерен установить социальную нагрузку для аптечных сетей

Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами принимающие участие в медреформе частные клиники - президент клиники "Борис"

Закон о страховании профответственности медиков должен стать обязательным элементом медреформы – мнение

Мифы о вреде вакцинации в Украине распространяли в соцсетях из аккаунтов, связанных с РФ – Климкин

Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

Кабмин утвердил критерии оценки рисков в деятельности банков пуповинной крови

Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса

Петиция за легализацию медканнабиса на сайте Рады набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

В Запорожском СИЗО была вспышка кори, все семеро заболевших уже выздоровели

Родители непривитых детей пикетировали мэрию Запорожья, требуя допуска в школы и детсады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА