Гослекслужба запретила реализацию зеленки и йода

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию зеленки, йода, пероксида водорода и настойки боярышника, произведенные на экспериментальном заводе Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины в Киеве.

Согласно распоряжению, размещенному на сайте Гослекслужбы, препараты запретили из-за нарушений лицензионных условий.

"В соответствии с Конституцией Украины, учитывая распоряжение Гослекслужбы № 20-В от 25 февраля 2019 года "Об устранении нарушений лицензионных условий", учитывая письмо от Государственного экспериментального завода медицинских препаратов Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины от 11 марта 2019 года, запрещаю реализацию, хранение и применение указанных ниже серий препаратов, выпущенных до 25 февраля 2019 года", – отмечается в документе.

Под запрет также попали настойка валерианы, раствор Люголя, паста Теймурова, "Пертусин", "Фукорцин", спирт медицинский, "Ротокан" и другие. Всего запретили 18 наименований.