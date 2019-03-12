Медицина

16:14 12.03.2019

В Запорожском СИЗО была вспышка кори, все семеро заболевших уже выздоровели

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В Запорожском СИЗО была вспышка кори, все семеро заболевших уже выздоровели

В Запорожском следственном изоляторе произошла вспышка кори - заболели семеро заключенных, в настоящее время они уже выздоровели, сообщил прокурор Запорожской области Валерий Романов.

"Прокуратура области с привлечением специалистов организовала соответствующие проверки, по результатам которых установлено, что во второй половине февраля текущего года у 4 заключенных учреждения обнаружено соответствующее заболевание (корь – ИФ), а по состоянию на 01.03.2019 болезнь обнаружена еще у троих заключенных. Установлено, что заболевание распространено одним из осужденных, который направлялся к месту отбывания наказания "транзитом" через следственный изолятор", - говорится в сообщении на официальной странице прокурора Запорожской области В.Романова в Facebook.

Он подчеркнул, что заболевание диагностировано вовремя, заболевших изолировали и назначили лечение.

"В настоящее время все заключенные уже выздоровели. Эпидемический порог в учреждении превышен не был", - указано в сообщении.

Других случаев заболевания корью в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Запорожской области с начала текущего года не выявлено.

Теги: #сизо #корь #прокурор
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