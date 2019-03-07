Медицина

11:24 07.03.2019

Розенко о легализации медицинского каннабиса: Я не исключаю, что необходимо провести широкую дискуссию

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Розенко о легализации медицинского каннабиса: Я не исключаю, что необходимо провести широкую дискуссию

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях.

"Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение. Но подчеркну, что должна быть проведена основательная дискуссия на всех уровнях", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Розенко добавил, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости дискуссий, которую должны провести, прежде всего, специалисты.

Также, по его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.

"Также надо изучать мировые практики по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки", - констатировал вице-премьер.

Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса является их правом на медицинскую помощь.

30 января 2019 года ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" направила в Верховную Раду электронную петицию о легализации каннабиса в целях науки и медицины.


Полный текст интервью П.Розенко будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #розенко #медреформа #каннабис
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