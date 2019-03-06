С 1 марта в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта - Минздрав

В электронной системе здравоохранения в тестовом режиме с 1 марта заработала электронная медицинская карта, работать с которой будут семейные врачи, терапевты и педиатры, заключившие договора с Национальной службой здоровья, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, электронная медкарта будет автоматически доступна врачу первички для каждого пациента, с которым подписана декларация. Вносить информацию о визитах врачи будут в тестовом режиме, а с мая 2019 года ведение записи визита пациента в электронной системе здравоохранения для врачей будет обязательным.

Врачи будут вносить данные об обращении пациентов с использованием современной международной классификации кодирования ICPC-2.

Минздрав также планирует вскоре запустить персональный "кабинет пациента", пока что при необходимости врач сможет распечатать для пациента консультационный вывод, где будет содержаться причина обращения, диагноз, назначения лечения или направления на дополнительное обследование.