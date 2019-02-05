Минздрав предлагает Кабмину создать новый медуниверситет путем слияния Нацмедуниверситета им.Богомольца и Нацмузея медицины

Министерство здравоохранения Украины разработало проект распоряжения Кабинета министров о создании Киевского национального медицинского университета им.Богомольца путем слияния Национального медицинского университета им. О.О.Богомольца и Национального музея медицины Украины.

Согласно поступившим в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина" копиям документов, проект прошел согласование без замечаний в Минэкономразвития и требует согласования с Минкультуры.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что проект распоряжения может быть вынесен на заседание Кабинета министров уже в ближайшую среду, 6 февраля.

Как сообщалось, 11 января 2019 года Минздрав в третий раз освободил Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета им.Богомольца после того, как она дважды восстанавливалась в должности через суд. В частности, в декабре 2018 года Окружной административный суд Киева своим постановлением приостановил приказ Минздрава об увольнении Е.Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора. Минздрав заявил о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

Конфликт между Минздравом и руководством Национального медуниверситета им.Богомольца длится с 2017 года.