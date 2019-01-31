Пациенты получили по программе реимбурсации лекарства на сумму более 1,6 млрд грн - Минздрав

За время действия программы реимбурсации (возмещения) стоимости препаратов "Доступные лекарства" в Украине пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму или диабет 2 типа, получили лекарства более чем по 32 млн рецептов на сумму свыше 1,6 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, программа насчитывает 261 медицинский препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы, 59 из которых украинцы могут получить бесплатно, другие - с небольшой доплатой. Почти половина препаратов (117) иностранного производства. Программа "Доступные лекарства" работает в трети аптек Украины - 7501 аптеке.

Как сообщалось, программа "Доступные лекарства" работает с апреля 2017 года. В апреле 2019 года программа реимбурсации, на финансирование которой в этом году в госбюджете заложено 1 млрд грн, перейдет в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).