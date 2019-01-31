Медицина

12:31 31.01.2019

Пациенты получили по программе реимбурсации лекарства на сумму более 1,6 млрд грн - Минздрав

1 мин читать
Пациенты получили по программе реимбурсации лекарства на сумму более 1,6 млрд грн - Минздрав

За время действия программы реимбурсации (возмещения) стоимости препаратов "Доступные лекарства" в Украине пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму или диабет 2 типа, получили лекарства более чем по 32 млн рецептов на сумму свыше 1,6 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, программа насчитывает 261 медицинский препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы, 59 из которых украинцы могут получить бесплатно, другие - с небольшой доплатой. Почти половина препаратов (117) иностранного производства. Программа "Доступные лекарства" работает в трети аптек Украины - 7501 аптеке.

Как сообщалось, программа "Доступные лекарства" работает с апреля 2017 года. В апреле 2019 года программа реимбурсации, на финансирование которой в этом году в госбюджете заложено 1 млрд грн, перейдет в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Теги: #лекарства #реимбурсация #медреформа #минздрав
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МЗУ объявило о первых тендерах - Минздрав

Минздрав: в Украине зарегистрировали новый противотуберкулезный препарат

Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине - Супрун

Новый порядок предоставления медпомощи на первичке предусматривает безоплатные анализы для групп риска 7 заболеваний

Прирост заболеваемости корью за неделю снизился на 6%- ЦОЗ

Электронный больничный может появиться в середине 2019г – Ковтонюк

НСЗУ выплатила более 1 млрд грн медучреждениям первички по договорам 2019 года

Государство будет оплачивать МРТ на этапе реформы стационарной медпомощи – заглавы Минздрава

В Минздраве Украины не исключают некоторой корректировки предложенных тарифов на амбулаторно-поликлинические услуги

НСЗУ будет оплачивать консультации врачей-специалистов в рамках тарифа на медуслугу – Ковтонюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Ассоциация медицинского каннабиса в петиции к ВР предлагает легализовать коноплю в медицинских целях

Количество детей, заболевших острой кишечной инфекцией после посещения в Бердянске развлекательного центра, возросло

Гослекслужба подписала меморандум о сотрудничестве с СБУ

Органы местного самоуправления 17 областей устанавливают для коммунальных аптек низкий уровень арендной ставки - АМКУ

За неделю заболеваемость корью в Харьковской области выросла на 40%

Украина освоила лишь 24% ссуды МБРР на здравоохранение - Богомолец

Украина может стать одной из основных площадок клинических испытаний лекарств - эксперт

Число заболевших в Бердянске острой кишечной инфекцией детей возросло до семи

"Фармак" в 2018 году вывел на рынок 17 брендов

Полиция возбудила дело в связи с отравлением 12 детей в школьном автобусе в Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА