Ассоциация медицинского каннабиса в петиции к ВР предлагает легализовать коноплю в медицинских целях

ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" направило в Верховную Раду электронную петицию о легализации каннабиса в целях науки и медицины.

Активисты требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и других тяжелых болезней.

Как напоминается в петиции, текст которой размещен на сайте парламента в среду, использование лекарственных средств на основе конопли урегулировано законодательством Канады, США, Австралии и стран-членов ЕС.

К настоящему времени петиция набрала около 200 подписей, среди подписантов - ОО "Украинская Ассоциация Медицинского каннабиса", БФП "Капля крови", ОО "Лекарства Контроль", БФ "Дети с гемофилией", БФ "Пациенты Украины", БО "100% Жизнь", ВОО "Время жизни плюс", БФ "СТОП рак", ВОО "Радость Движения" (Детский ревматоидный артрит), ОО "Искра надежды", ОО "Всеукраинская ассоциация хрустальных людей", ВОО "Редкие иммунные заболевания", ОО "Объединение больных торсионной дистонией", ОО "Психическое здоровье", ОО "Афина. Женщины против рака".

В Украине запрещено использование медицинского каннабиса.