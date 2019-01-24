Медицина

13:28 24.01.2019

БХФЗ сократил использование природного газа почти на 40% в 2018г

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БХФЗ сократил использование природного газа почти на 40% в 2018г

 ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ, Киев) в 2018 году заместило до 40% природного газа альтернативным топливом, сообщает пресс-служба БХФЗ.

Согласно сообщению, с 1 октября 2017 года предприятие начало использовать котлы на пеллетах из древесины, что позволяет ежедневно экономить около 5 тыс. куб. м газа. В целом за 2018 год предприятие использовало 940 тонн пеллет и заместило 470 тыс. куб. м газа. Экономия составила 1 млн 789 тыс. грн. В то же время в летний период БХФЗ использует газовый обогрев.

"Безусловно, главное достоинство пеллет – это их экологическая чистота. Кроме того, с экономической точки зрения, использование пеллет обеспечивает нам энергетическую независимость от поставщиков-монополистов энергоресурсов, ведь мы работаем с местными предприятиями", – процитировала пресс-служба директора по производству и реконструкции БХФЗ Александра Маринина.

Как сообщает пресс-служба, БХФЗ продолжит внедрять энергоэффективные решения, в частности, планирует установить компрессорное оборудование с рекуперацией тепловой энергии, что позволит использовать выделенное при сжатии воздуха тепло для нужд отопления.

Как сообщалось, по итогам 2017 года БХФЗ сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2016 годом – до 104,4 млн грн.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины. Является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #газ #энергоэффективность #бхфз
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