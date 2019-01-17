Медицина

17:29 17.01.2019

МЗУ привлекло Глобальный фонд борьбы со СПИДом к закупкам через ProZorro

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МЗУ привлекло Глобальный фонд борьбы со СПИДом к закупкам через ProZorro

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) привлекает к закупкам через платформу ProZorro международные организации, в частности Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, первые тендеры за средства Глобального фонда будут объявлены в январе 2019 года. МЗУ планирует закупить лекарства, средства защиты органов дыхания и логистические услуги для тубдиспансера и региональных офисов Центра общественного здоровья.

Ранее закупки в рамках программ Глобального фонда осуществляли негосударственные общественные организации по собственным процедурам. В настоящее время в электронной системе ProZorro уже создан идентификатор Глобального фонда, что позволит анализировать все данные о тендерах.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины 25 октября 2018 года зарегистрировало ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий.

Теги: #мзу #медреформа #prozorro #спид
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