Медицина

16:31 14.12.2018

В Волынской областной клинической больнице установили современный ангиограф

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В Волынской областной клинической больнице установили современный ангиограф

Современный ангиограф установлен в Волынской областной клинической больнице в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, стоимость оборудования, закупленного за счет проекта, составляет более $600 тыс.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на главврача медучреждения Ивана Сидора, на оборудовании будут проводить не менее 45 эндоваскулярных вмешательств.

"На этом оборудовании ежедневно будет проводиться не менее 45 эндоваскулярных вмешательств как с диагностической, так и с лечебной целью. Новый аппарат относится к оборудованию экспертного класса и с его помощью можно делать уникальные операции. Могу заверить: аналогов нашей ангиографической установке в Украине нет", - сказала он.

Согласно сообщению, новый ангиограф имеет достаточно высокое разрешение, что позволяет визуализировать мельчайшие сосуды человеческого организма - головного мозга, сердца, почек, печени, верхних и нижних конечностей. Любое оперативное вмешательство происходит под рентген-контролем, чтобы лучевая нагрузка была минимальной для пациента и врача. Благодаря бесперебойной системе электроснабжения операцию можно завершить даже в случае отключения электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба, медучреждения в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в Волынской области уже получили оборудование и расходные материала на сумму более 100 млн грн. Пациенты смогут получать более качественные и доступные услуги не только в стационаре, но и на амбулаторном уровне.

В рамках проекта предусмотрено также реконструкцию/капитальный ремонт 33 помещений под амбулатории общей практики семейной медицины.

Теги: #волынская_область #ангиограф
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