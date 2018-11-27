Медицина

16:02 27.11.2018

Рынок индийской фармпродукции в Украине может вырасти на 2%

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Рынок индийской фармпродукции в Украине может вырасти на 2%

Рынок индийской фармпродукции в Украине может вырасти на 2% в 2019 году, сообщил президент Ассоциации индийских фармацевтических производителей (Indian Pharmaceuticals Manufacturers Association (IPMA) д-р Менон на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Индийская фармпродукция стабильно занимает третье место среди стран-импортеров в Украине. Мы с оптимизмом смотрим на 2019 год и ожидаем, что рынок индийской фармпродукции в Украине будет расти", - сказал он.

В свою очередь, посол Индии в Украине Партха Сатпатхи отмечает, что Индия может удовлетворить потребности Украины в недорогих и качественных лекарствах.

"Индийская фармпродукция составляет всего 5% общего употребления фармпродукции в Украине. Это большая сумма – больше $150 млн, но в сегодняшних условиях, Украине необходимы эффективные лекарства, которые будут стоить не очень дорого. Именно тут помогут индийские фармпроизводители, лекарства которых стоят как ¼, 1/6, 1/10 от западных аналогов. Все лекарства сертифицированы ВОЗ", - сказал он.

Посол также отметил, что Индия занимает первое место по количеству лексредств сертифицированных GMP, поэтому рынок индийской фармпродукции в Украине должен расти.

Глава представительства "Диа Фарма Лимитед Украина" Тамарай Пандиан отметил, что Индия изготовляет 65% вакцин и 90% лекарств от кори, которые использует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Индия изготовляет 65% потребности ВОЗ в вакцинах, и, в частности, 90% - от кори. Также Индия занимает третье место на мировом фармрынке за объемами и ценой фармпродукции", сказал он.

Вместе с тем председатель правления (основатель) Украинской ассоциации аюрведа-йога Сандвар Кундан отметил отсутствие в Украине надлежащего контроля за аюрведическими препаратами.

"В Украине это диетические добавки, которые не проходят лабораторный контроль при въезде в Украину. В то же время, в Индии они признаны лекарствами и при неправильном дозировании могут навредить", - отметил он.

Теги: #менон #прогноз
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