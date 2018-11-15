Жители столицы полностью обеспечены инсулинотерапией

Жители столицы, нуждающиеся в инсулинотерапии, полностью обеспечены ею, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

"Сегодня мы уже не просто надеемся, а констатируем - жители столицы, нуждающиеся в инсулинотерапии, обеспечены ею на 100%. Для этого в 2018 году дополнительно к 45 млн грн, распределенным в виде субвенции из из горбюджета, было выделено еще 50 млн",- сказала она.

Как сообщает пресс-служба, в 2018 году впервые для профилактики тяжелых гипогликемий у детей, больных сахарным диабетом 1-го типа департамент здравоохранения закупил препарат глюкагон и 50 приборов для постоянной инфузии инсулина (инсулиновых помп), а также расходных материалов к ним.

Кроме того, В.Гинзбург подчеркнула, что к концу 2018 года в столице заработают дополнительные кабинеты диабетической стопы. "Еще одна хорошая новость для больных сахарным диабетом киевлян - открытие дополнительных кабинетов диабетической стопы. Уже к концу этого года они заработают в клинико-диагностических центрах всех районов города. Для этого на средства городского бюджета уже закуплено необходимое оборудование (цифровые хроноамперметрические анализаторы, васкулярные доплеры, хирургические кресла) на общую сумму около 12 млн грн. Таким образом, пациенты получают более доступную возможность контролировать свое состояние, избегая таких тяжелых осложнений сахарного диабета как, например, ампутация конечностей", - сказала она.

Как сообщалось, для лечения больных сахарным диабетом и профилактику осложнений этого заболевания в рамках проекта "Здоровье киевлян" в 2018 году из городского бюджета выделено около 14 млн грн.