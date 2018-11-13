КГГА откроет детсад с группами для реабилитации детей с ДЦП

Киевская горгосадминистрация (КГГА) планирует завершить весной 2019 года реконструкцию детского сада №652 на ул. Волго-Донской, 21-а (ул. Бориспольской, 28/1) в Дарницком районе столицы, сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

По данным пресс-службы КГГА, детсад рассчитан на 11 групп (210 мест), из них две группы - инклюзивные, с дополнительными возможностями для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Пресс-служба уточняет, что одна из инклюзивных групп рассчитана на детей в возрасте от 3 до 5 лет, вторая - на детей от 4 до 7 лет.

Блок медицинских помещений и бассейн будут расположены на первом этаже, что позволит обеспечить легкий доступ детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и детей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Медицинские помещения приспособлены для занятий и приема процедур, необходимых детям.

Детсад будет иметь помещения для отдыха, обучения, оздоровления и игр: комната для лего-конструирования, компьютерный класс, помещения для уроков изобразительного искусства, залы для музыкальных занятий, а также отдельные залы для физкультуры и для лечебной физкультуры.