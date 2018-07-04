Медицина

17:55 04.07.2018

Столичные клиники интенсивной терапии не могут получить лицензию на медпрактику

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Столичные клиники интенсивной терапии не могут получить лицензию на медпрактику

Новосозданные восемь столичных клиник интенсивной терапии не могут получить лицензию на медицинскую практику из-за присвоенного им после переименования названия, не предусмотренного перечнем учреждений здравоохранения.

Об этом говорится в информационно-аналитических материалах, подготовленных департаментом здравоохранения Киевской горгосадминистрации к совместному заседанию парламентских комитетов ВР - по здравоохранению и вопросам соцобеспечения, состоявшемуся в Киеве в понедельник.

По информации департамента КГГА, при формировании госпитального округа было предусмотрено создание больниц интенсивной терапии. Согласно решению Киевского горсовета в больницы интенсивной терапии были переименованы восемь столичных клиник: Киевская городская клиническая больница №1, Киевская городская клиническая больница №6, Киевская городская клиническая больница №8, Киевская городская клиническая больница №12, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Киевская городская детская клиническая больница №1, Киевская городская детская клиническая больница №2 и Детская клиническая больница №7 Печерского района Киева.

"На сегодня больницы интенсивной терапии не входят в перечень учреждений здравоохранения, утвержденный соответствующим приказом Министерства здравоохранения. Вместе с тем, лицензионными условиями предусмотрено, что название учреждения здравоохранения должно соответствовать указанному перечню. Таким образом, больницы, которые планируется преобразовать в больницы интенсивной терапии, не могут получить лицензию на медпрактику", - сообщает департамент здравоохранения КГГА.

В департаменте уточняют, что в связи с этим обстоятельством департамент не может реализовать решение Киевсовета о переименовании больниц.

Департамент сообщает, что на базе остальных больниц Киева планируется создать больницы планового лечения и больницы реабилитационного и восстановительного лечения.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июля все столичные врачи, которые оказывают услуги первичной медпомощи в коммунальных учреждениях, в рамках медреформы зарегистрированы в электронной системе здравоохранения eHealth. Всего к электронной системе здравоохранения eHealth подключены 1,519 тыс. столичных врачей, работающих в муниципальных медицинских учреждениях.

Теги: #медреформа #клиники #терапия #кгга #лицензия
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