Медицина

14:19 20.06.2018

НСЗУ объявит "вторую волну" заключения договоров с медучреждениями "первички" в конце июля – Петренко

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НСЗУ объявит "вторую волну" заключения договоров с медучреждениями "первички" в конце июля – Петренко

 Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) объявит "вторую волну" заключения договоров с медицинскими учреждениями "первичной" медицинской помощи в конце июля, сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.

"В конце июля мы объявим вторую волну подключения медицинских учреждений к НСЗУ, до 15 августа должны быть подписаны договоры со второй волной медучреждений", - сказал он, выступая на заседании Кабинета министров в среду.

О.Петренко отметил, что во вторую волну договора с НСЗУ может заключить более половины всех существующих медучреждений "первички".

Он также сообщил, что до середины июля медучреждения, которые уже заключили договоры с НСЗУ, уже получат на свои открытые в банках счета первые деньги, согласно новому принципу оплаты.

О.Петренко также сообщил, что в настоящее время на территориях, где медучреждения заключили договоры с НСЗУ, проживает 8 млн чел., из которых декларации с врачами первичной медпомощи заключило более 2 млн чел.

В системе электронного здравоохранения eHealth уже зарегистрировано более 20 тыс. врачей первичной медпомощи, что составляет около 90% от всех врачей "первички".

Кроме того, НСЗУ получила 22 заявки от частных медицинских учреждений.

О.Петренко напомнил, что с 2019 года все медучреждение первичной медпомощи должны будут финансироваться через договоры с НСЗУ, а финансирование через субвенцию на первичную медпомощь прекратится.

"У нас есть полгода "домашней работы" для местной власти, НСЗУ, Минздрава. Подготовиться к переходу на новые принципы финансирования можно, это подтвердили медучреждения, которые прошли это в сжатые сроки", - сказал он.

Как сообщалось, по итогам "первой волны" подписания договоров с НСЗУ 149 учреждений первичной медицинской помощи в 22 областях с 1 июля начнут работать по новой системе финансирования. Эти учреждения охватывают около 20% населения Украины.

Теги: #нсзу #петренко #медучреждения #договора
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