Компания "ТК-Домашний текстиль" построит новый производственный корпус в Одессе

Входящая в группу компаний "Текстиль Контракт" (ТК-Групп) компания "ТК-Домашний Текстиль" намерена расширить производственные мощности в Одессе за счет строительства нового корпуса площадью не менее 1500 кв. м на приобретенном осенью текущего года земельном участке, сообщил владелец ТК-Групп Александр Соколовский.

"Не успели построиться и запуститься, как места под расширение парка оборудования для новых заказчиков снова не хватает! И этой осенью был приобретен еще один примыкающий к нам участок, где планируется построить новый производственный корпус площадью не менее 1500 кв. м", - написал он на своей странице в Facebook.

Соколовский напомнил, что компания в 2015 году приобрела небольшое производство матрасов с пятью сотрудниками и месячным оборотом около 40 тыс. грн площадью 1800 кв. м, а в 2019 году на месте приобретенного и снесенного соседского склада был построен трехэтажный корпус площадью почти 2000 кв. м, который в этом году после достройки был оснащен необходимым оборудованием.

Соколовский сообщил, что в текущем году было введено в эксплуатацию швейное производство по изготовлению тканых и трикотажных изделий с оборудованием японских, южнокорейских и европейских производителей.

"Помимо трикотажных изделий любой сложности в перечень изготавливаемой продукции входят полотенца, махровые халаты, кухонные принадлежности, постельное белье и многое другое", - написал он.

Кроме того, был расширен цех по производству текстильной ваты и установлено европейское оборудование компании Befama, способное перерабатывать до 5 т сырья за смену. Продукция применяется для изготовления матрасов и как натуральный и экологичный наполнитель для других изделий.

Также был запущены цех по производству пенополиуретановых матрасов, способный изготавливать до 1000 матрасов в день и цех по выпуску подушек производительностью до 1 тыс. подушек за смену из из современных гипоаллергенных материалов, расширено стегальное производство с установкой программируемого стегального и вышивального оборудования, запущен раскройно-окантовочный участок.

"И если в начале (прошлого года на производстве – ИФ) работало 50, то к концу 2021 на производстве трудится более 150 работников. А ежемесячный оборот фабрики довели до 8 млн грн", - написал Соколовский.

По его словам, в настоящее время продукция экспортируется в страны Балтии для различных госструктур - госрезерва, учреждений охраны здоровья, госпиталей.

"За 2021 год экспортный оборот превысил 200 тыс. евро. Также фабрика имела успешный опыт работы с предприятиями и торговыми сетями Грузии, Израиля, Польши и Словакии", - отметил он.

Помимо этого, клиентами компании являются почти все отели 3-5 звезд Одесского региона, в том числе Hyatt, Fairmont, Radisson.

"А еще после запуска оборудования для производства трикотажной одежды и одежды для новорожденных фабрика изготавливает весь перечень текстильной продукции, входящий в состав помощи молодым родителям "Пакунок малюка". Автоматизация позволяет ежемесячно изготавливать свыше 300 тыс. ед. продукции для новорожденных", - отмечает Соколовский.

При этом, подчеркивает он, для производства используются только безопасные сертифицированные материалы.

"В этом году использовали намного больше сырья собственного производства. Это х/б ткани, изготовленные на нашей черниговской отделочной фабрике "ТК-ДТ Чернигов", - заключил Соколовский.

"Текстиль-Контакт" ("ТК-Групп"), одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины, основана в 1995 году. В настоящее время представляет холдинг, объединяющий разные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, производство тканей, ниток, химчистка, а также пошив одежды и спецодежды (в том числе военного обмундирования), медицинских изделий.

Ассортиментный ряд - более 30 тыс. видов тканей из 27 стран мира и 20 тыс. наименований товаров в категориях: фурнитура, пошив одежды, декор и домашний текстиль.