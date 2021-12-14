Инвестиции

15:00 14.12.2021

Аукцион по продаже ОГХК лишился международных компаний из-за отказа правительства от допгарантий – советник по приватизации

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Аукцион по продаже ОГХК лишился международных компаний из-за отказа правительства от допгарантий – советник по приватизации

Международные компании не готовы к участию в аукционе по продаже ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), за отсутствием гарантий защиты крупных инвестиций со стороны Кабинета министров Украины, несмотря на заинтересованность в приобретении объекта.

Согласно заявлению одного из советников приватизации ОГХК - ООО "BDO Корпоративные Финансы", по состоянию на 14 декабря, когда до аукциона осталось три рабочих дня, такие гарантии не были утверждены. При этом BDO CorporateFinance, как советник по приватизации ОГХК, на основании полученных обращений от инвесторов относительно необходимости предоставления гарантий защиты инвестиций, обратился к правительству в октябре 2021 года.

При этом отмечается, что совместно с Фондом госимущества (ФГИ) Украины был разработан и направлен на утверждение проект распоряжения КМУ о предоставлении полномочий ФГИ по гарантиям в договоре купли-продажи по правам собственности на производственные активы, и покрытие рисков исторической деятельности ОГХК, а также проект меморандума о взаимопонимании, содействии и защиты крупных инвестиций, который должен быть заключен между победителем аукциона и правительством. Принятие указанных документов должно было обеспечить максимальную вовлеченность международных инвесторов в аукцион и успешное проведение крупной приватизации ОГХК. О необходимости принятия документов и ожидания международных инвесторов BDO CorporateFinance дополнительно сообщил в начале декабря накануне завершения приема заявок для участия в приватизационном аукционе.

ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) подтвердил готовность предоставить финансирование репутационным инвесторам на развитие ОГХК после проведения аукциона. BDO CorporateFinance организовал коммуникацию ЕБРР с пятью репутационными инвесторами, принимавшими участие в подготовке к аукциону ОГХК, и несколько успели завершить все соответствующие "дьюдилидженс".

"Международные инвесторы положительно оценили результаты подготовки ОГХК к приватизации и привлекательность компании. В то же время, определенные риски ведения бизнеса в Украине, а также непростое прошлое объекта остаются сдерживающим фактором для крупных инвестиций. Перед началом реализации проектов масштаба ОГХК международные инвесторы стремятся получить гарантии от правительства относительно рисков исторической деятельности, защиты бизнеса и предотвращения противоправного давления в будущем. Участие международных компаний в большой приватизации станет возможным тогда, когда инвесторы будут уверены в защищенности их бизнеса в Украине", - отметил управляющий партнер BDO CorporateFinanceВиталий Струков, слова которого приводятся в заявлении.

При этом напоминается, что при подготовке к приватизации были улучшены показатели операционной деятельности и расширены запасы производственных комбинатов ОГХК. В частности, благодаря налаживанию эффективного корпоративного управления и искоренению коррупции на ОГХК, прибыль компании по результатам 10 месяцев этого года составляет 600 млн грн — в 6 раз больше прибыли всего 2019 года. Кроме того, был продлен срок действия спецразрешений и лицензий и получены новые.

Как сообщалось, ФГИ отложил аукцион по продаже ОГХК на 20 декабря из-за одной реальной заявки.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Ранее эти комбинаты были в аренде у структур Фирташа. Затем предприятие было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года внесло ОГХК в список компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз в связи с коронакризисом и карантином.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Дата повторного приватизационного была назначена на 29 октября 2021 года. Стартовая цена – 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.

Компания "BDO Корпоративные финансы", специализирующаяся на соглашениях M&A, привлечении финансирования и стратегическом консалтинге, вместе с BDО в Украине входит в международную сеть BDO International. В 2020 году BDO International сделала и участвовала более чем в 1500 транзакциях M&A на сумму почти $83,5 млрд и согласно рейтингу PitchBook стала №1 в мире среди M&A советников.

BDО в Украине – ведущая аудиторско-консалтинговая группа. Около 200 сотрудников работают в офисах компании, расположенных в Киеве и Днепре.

BDО International располагает более 1650 офисами в 167 странах мира, общим объемом реализации 11,8 млрд долларов за 2021 год.

Теги: #приватизация #огхк #госгарантии
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