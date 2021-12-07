Инвестиции

18:04 07.12.2021

ЕБРР намерен выделить $50 млн Dragon Capital на развитие индустриальной и логистической недвижимости в Украине

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ЕБРР намерен выделить $50 млн Dragon Capital на развитие индустриальной и логистической недвижимости в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить финансирование в размере $50 млн компании Dragon Capital Investments Ltd для развития и управления индустриальной и логистической недвижимостью, сообщается на сайте ЕБРР во вторник.

Согласно сообщению, решение о выделении финансирования совет директоров ЕБРР намерен принять 12 января 2022 года.

Как указано в сообщении, средства будут направлены в акционерный капитал для создания совместного предприятия с Dragon Capital Investments Ltd. Предприятие будет инвестировать в приобретение и развитие коммерческой недвижимости в Украине, в частности в производственные и логистические активы в Киевской области и других регионах.

Кроме того, активы предприятия будут отвечать нормам международного "зеленого" сертификата BREEAM. Компания также присоединится к инициативе GRESB, устанавливающей стандарты экологических, социальных и управленческих показателей коммерческой недвижимости и инфраструктуры.

По данным ЕБРР, общая сумма проекта составляет $143 млн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на сентябрь-2021, под ее управлением находится 31 объект коммерческой недвижимости, включая 14 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов, общей площадью 778 тыс. кв. м.

Теги: #недвижимость #ебрр #dragon_capital
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