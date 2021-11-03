Инвестиции

17:33 03.11.2021

ЕБРР инвестирует $75 млн в "зеленые" еврооблигации "Укрэнерго"

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ЕБРР инвестирует $75 млн в "зеленые" еврооблигации "Укрэнерго"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует $75 млн в облигации НЭК "Укрэнерго" с привязкой к устойчивому развитию, сообщил банк в среду.

"Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны", – указано в пресс-релизе.

При этом отмечается, что это первые облигации с привязкой к устойчивому развитию, выпущенные украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке.

Согласно сообщению, поступления от размещения облигаций покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии.

"Эти инвестиции помогут восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемых источников энергии и повысят доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь столь необходимым инвестициям для поддержки перехода страны к "зеленой" экономике", – акцентирует ЕБРР.

По словам управляющего директора ЕБРР Маттео Патроне по Восточной Европе и Кавказу, Украине необходимо больше мощностей возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации, несмотря на что она уже располагает 8,5 ГВт ВИЭ-генерации, а в отрасль привлечено EUR11 млрд внутренних и иностранных инвестиций.

"Эта сделка позволит продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации. ЕБРР гордится тем, что играет ключевую роль в разрешении сложной ситуации в этом секторе и помогает Украине продемонстрировать устойчивость, стабильность и предсказуемость своего инвестиционного климата", – подчеркнул Патроне.

В то же время директор ЕБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелински отметил, что это знаковые облигации во многих отношениях.

"Они прокладывают путь для развития большего количества возобновляемых источников энергии с помощью конкурентных аукционов или других инновационных коммерческих механизмов, что в конечном итоге обеспечит значительно более дешевую и более чистую электроэнергию для Украины в будущем", – пояснил он.

Согласно сообщению, ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Украине. К настоящему времени банк инвестировал более EUR15 млрд в 505 проектов, уделяя особое внимание оказанию помощи в стабилизации, закреплению реформ, повышению энергоэффективности и укреплению энергетической безопасности, поддержке сельскохозяйственных и промышленных проектов, а также малых предприятий.

Согласно последним данным ГП "Гарантированный покупатель", который получает от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой э/э в рамках ПСО, по состоянию на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности, за январь-март и август-декабрь – 100%-я оплата, апрель – 96%, май – 8,7%, июнь – 6%, июль – 5%, За "зеленую" э/э 2020 года всего уплачено З4 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн.

Уровень расчетов за 2021 год следующий: январь-апрель – 93%, май – 73%, июнь – 70%, июль – 67%, август – 72%, сентябрь – 41%, октябрь (20 дней) – 46%.

Как сообщалось, "Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.

"Укрэнерго" планировало выпуск облигаций на сумму EUR500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допустил, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, например, до EUR600 млн, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

Представители отрасли отмечали, что было бы целесообразно предусмотреть объем выпуска облигаций на уровне 22-24 млрд грн, учитывая долги текущего года.

 

Теги: #укрэнерго #ебрр
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