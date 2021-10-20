Инвестиции

13:04 20.10.2021

ДТЭК в 2021 году вложит в газодобычу $100 млн - гендиректор

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ДТЭК в 2021 году вложит в газодобычу $100 млн - гендиректор

"ДТЭК Нефтегаз", отвечающие за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК", в 2021 году инвестирует в развитие газодобычи $100 млн, сообщил генеральный директор головной компании Максим Тимченко в ходе проходящего в Киеве в среду Украинского газового инвестиционного конгресса.

По данным пресс-службы ДТЭК, за предыдущие пять лет объем инвестиций в эту отрасль составил $350 млн.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" в январе-сентябре 2021 года увеличил добычу природного газа на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,5 млрд куб. м.

По итогам 2020 года "ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу природного газа на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 1,84 млрд куб. м. В 2021 году компания планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #инвестиции #дтэк #газодобыча
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