Инвестиции

15:54 24.09.2021

Киевский КБК планирует инвестировать до EUR20 млн в развитие нового производства в Верхнеднепровске

2 мин читать
Киевский КБК планирует инвестировать до EUR20 млн в развитие нового производства в Верхнеднепровске

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК, Обухов Киевской обл.), лидер целлюлозно-бумажной отрасли по объему продаж, намерен инвестировать до EUR20 млн в развитие новой промышленной площадки в Верхнеднепровске (Днепропетровская обл.), которые будут освоены в несколько этапов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на комбинате.

В настоящее время проводятся тендеры на поставку оборудования, в частности Киевский КБК подписал контракт с крупнейшим производителем гофроагрегатов BHS Corrugated на поставку гофроагрегата VALUE Line для производства 5-слойного гофрокартона.

По информации комбината, такой агрегат будет впервые установлен на предприятии ЦБП Украины.

Также в процессе отбор поставщиков на поставку оборудования для производства упаковки сложной высечки и с точечной склейкой.

Ожидаемая производственная мощность нового предприятия – до 15 млн кв. м гофротары в месяц.

В компании уточнили, что продукция нового производства будет ориентирована на внутренний рынок и локальных клиентов региона: Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской, Криворожской, Харьковской областей, а также юга Украины. Экспорт продукции не планируется.

Как сообщалось, начать производство гофропродукции на новой промплощадке, ранее принадлежавшей Верхнеднепровскому заводу мощного радиостроения, ККБК планирует в первом квартале следующего года.

"Перед нами стоит амбициозная цель – увеличить объемы производства гофропродукции в два раза в ближайшие 5 лет. В рамках данной стратегии мы также планируем существенно модернизировать производство картона. Это позволит нам увеличить выпуск тест-лайнера и флютинга на 30% и обеспечить наши гофрозаводы собственным высококачественным сырьем", - отмечал председатель правления ККБК Игорь Олещук.

В качестве следующих этапов стратегии развития ККБК рассматривает расширение присутствия в Западной Украине, а также в Юго-Западном регионе.

На комбинате агентству "Интерфакс-Украина" не конкретизировали эти планы, отметив, что решение будет реализовываться поэтапно после запуска площадки в Верхнеднепровске.

Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.

По выпуску гофроящиков занимает второе место в Украине после Рубежанского КТК (совместно с дочерним Трипольским упаковочным комбинатом)

По данным ассоциации "УКрПапир", в январе-августе 2021 года комбинат увеличил объем производства на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4 млрд 733,5 млн грн, а выпуск гофротары увеличился на 4,4% - до 161 млн кв.м. (всего в Украине за этот период выпущено 487,33 млн кв. м гофроящиков – на 7% больше).

Теги: #инвестиции #ккбк #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 17.09.2021
В UkraineInvest поступило 26 заявок на получение господдержки по закону об инвестнянях на общую сумму $1,7 млрд - замглавы ОП

В UkraineInvest поступило 26 заявок на получение господдержки по закону об инвестнянях на общую сумму $1,7 млрд - замглавы ОП

16:12 14.09.2021
Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд к 2028 году

Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд к 2028 году

10:09 13.09.2021
Украине следует обратить внимание на инвестиции в человеческий капитал - вице-президент ВБ

Украине следует обратить внимание на инвестиции в человеческий капитал - вице-президент ВБ

10:08 10.09.2021
Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен в восьми, вторичный - в 14 областных центрах Украины

Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен в восьми, вторичный - в 14 областных центрах Украины

11:30 08.09.2021
Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

Украина получит $40 млн прямых инвестиций от модернизации морпорта "Черноморск" - министр

15:41 03.09.2021
Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

14:22 03.09.2021
США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

США могут до 2025г инвестировать в украинское животноводство $1 млрд - нардеп

13:43 03.09.2021
Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

16:18 30.08.2021
Завершился ремонт 75 км дороги на Пятихатки в Днепропетровской области - Служба автодорог

Завершился ремонт 75 км дороги на Пятихатки в Днепропетровской области - Служба автодорог

14:57 27.08.2021
В Днепропетровской обл. перешли "за экватор" работы на строительстве объезда г. Днепр и дороги Н-31

В Днепропетровской обл. перешли "за экватор" работы на строительстве объезда г. Днепр и дороги Н-31

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ryanair планирует стать крупнейшим инвестором в Украине, рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

Турецкая Baykar намерена инвестировать в создание в Украине научного центра и производства БПЛА

ПОСЛЕДНЕЕ

StarLightMedia оценивает свои инвестиции в соцрекламу в $15 млн в год

США впервые вводят санкции против ресурса для обмена криптовалют

Закон о виртуальных активах должен быть дополнен нормами о защите инвесторов – член НКЦБФР

"Нафтогаз" должен привлекать инвестиции для новой добычи газа, а не вкладывать в покупку уже разработанных месторождений – CVO Ватерландер

Ryanair планирует стать крупнейшим инвестором в Украине, рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов

НаУКМА планирует создать технопарк с коворкингом за 50 млн грн

НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

Открытие реконструированного стадиона "Арсенал" в Киеве запланировано на октябрь – инвестор

Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА