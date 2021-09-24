Киевский КБК планирует инвестировать до EUR20 млн в развитие нового производства в Верхнеднепровске

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК, Обухов Киевской обл.), лидер целлюлозно-бумажной отрасли по объему продаж, намерен инвестировать до EUR20 млн в развитие новой промышленной площадки в Верхнеднепровске (Днепропетровская обл.), которые будут освоены в несколько этапов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на комбинате.

В настоящее время проводятся тендеры на поставку оборудования, в частности Киевский КБК подписал контракт с крупнейшим производителем гофроагрегатов BHS Corrugated на поставку гофроагрегата VALUE Line для производства 5-слойного гофрокартона.

По информации комбината, такой агрегат будет впервые установлен на предприятии ЦБП Украины.

Также в процессе отбор поставщиков на поставку оборудования для производства упаковки сложной высечки и с точечной склейкой.

Ожидаемая производственная мощность нового предприятия – до 15 млн кв. м гофротары в месяц.

В компании уточнили, что продукция нового производства будет ориентирована на внутренний рынок и локальных клиентов региона: Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской, Криворожской, Харьковской областей, а также юга Украины. Экспорт продукции не планируется.

Как сообщалось, начать производство гофропродукции на новой промплощадке, ранее принадлежавшей Верхнеднепровскому заводу мощного радиостроения, ККБК планирует в первом квартале следующего года.

"Перед нами стоит амбициозная цель – увеличить объемы производства гофропродукции в два раза в ближайшие 5 лет. В рамках данной стратегии мы также планируем существенно модернизировать производство картона. Это позволит нам увеличить выпуск тест-лайнера и флютинга на 30% и обеспечить наши гофрозаводы собственным высококачественным сырьем", - отмечал председатель правления ККБК Игорь Олещук.

В качестве следующих этапов стратегии развития ККБК рассматривает расширение присутствия в Западной Украине, а также в Юго-Западном регионе.

На комбинате агентству "Интерфакс-Украина" не конкретизировали эти планы, отметив, что решение будет реализовываться поэтапно после запуска площадки в Верхнеднепровске.

Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.

По выпуску гофроящиков занимает второе место в Украине после Рубежанского КТК (совместно с дочерним Трипольским упаковочным комбинатом)

По данным ассоциации "УКрПапир", в январе-августе 2021 года комбинат увеличил объем производства на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4 млрд 733,5 млн грн, а выпуск гофротары увеличился на 4,4% - до 161 млн кв.м. (всего в Украине за этот период выпущено 487,33 млн кв. м гофроящиков – на 7% больше).