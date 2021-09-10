Инвестиции

14:39 10.09.2021

Открытие реконструированного стадиона "Арсенал" в Киеве запланировано на октябрь – инвестор

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Открытие реконструированного стадиона "Арсенал" в Киеве запланировано на октябрь – инвестор

Открытие стадиона "Арсенал" на Печерске в Киеве после реконструкции запланировано на октябрь, сообщил директор по развитию бизнеса инвесткомпании Quarter Partners Андрей Семенов.

"Рядом с заводом "Арсенал" мы для города и киевлян делаем абсолютно социальный проект – реконструкцию стадиона. Восстановили стадион, он открывается в октябре", – рассказал он на Инвестиционном форуме Киев-2021 в пятницу.

По его словам, несмотря на отсутствие прямых дивидендов от реализации проекта, компания констатировала повышение доходности на другом собственном уже введенном в эксплуатацию проекте.

"Мы считаем, что социальное инвестирование – неотъемлемая, маст-хэв составляющая любой инвестиции в Украине и мире", – подчеркнул Семенов.

Теги: #реконструкция #стадион #арсенал
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