Открытие реконструированного стадиона "Арсенал" в Киеве запланировано на октябрь – инвестор

Открытие стадиона "Арсенал" на Печерске в Киеве после реконструкции запланировано на октябрь, сообщил директор по развитию бизнеса инвесткомпании Quarter Partners Андрей Семенов.

"Рядом с заводом "Арсенал" мы для города и киевлян делаем абсолютно социальный проект – реконструкцию стадиона. Восстановили стадион, он открывается в октябре", – рассказал он на Инвестиционном форуме Киев-2021 в пятницу.

По его словам, несмотря на отсутствие прямых дивидендов от реализации проекта, компания констатировала повышение доходности на другом собственном уже введенном в эксплуатацию проекте.

"Мы считаем, что социальное инвестирование – неотъемлемая, маст-хэв составляющая любой инвестиции в Украине и мире", – подчеркнул Семенов.