Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен в восьми, вторичный - в 14 областных центрах Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" инвестиционный аналитик ГИС "Увекон" Роман Шепетько.

Согласно исследованию "Инвестиционная привлекательность жилой недвижимости в регионах Украины", проведенному геоинформационным порталом "Увекон", в 2020 году первичный рынок жилья был наиболее инвестиционно-привлекательным лишь в девяти областях.

Самый лучший результат у Винницкой области - по сравнению с 2019 годом цены на первичном рынке жилья в долларовом эквиваленте выросли на 25,5%. В Хмельницкой области - на 14,9%, Закарпатской - на 13,4%, Херсонской - на 12,9%, Донецкой - на 12,6%, Волынской - на 12,6%, Черкасской - на 11%, Ровенской - на 10,8%, Николаевской - на 10,5%.

Роман Шепетько отметил, что среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются: в Виннице роста цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 составляет 26,6%, в Хмельницком - 16,9%, Луцке - 15,1%, Киеве - 14,8%, Черкассах - 11,8%, Сумах - 11,8%, Ривно - 10,7%, Херсоне - 10,3%.

"Темпы роста цен на первичном рынке жилья в указанных регионах и областных центрах превышали доходность от альтернативных инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего государственного займа, проценты по банковским депозитам", - сообщил Шепетько.

По словам эксперта, рост цен на первичное жилье в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) был сравним с доходностью альтернативных инвестиций. Показатели были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставок банков по срочным депозитам для физических лиц (8,7%).

Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности от вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.

На вторичном рынке жилой наиболее инвестиционно-привлекательными областями Украины в 2020 году стала Хмельницкая, где рост цен в долларовом эквиваленте составил 18%. В Черниговской вторичная недвижимость подорожала на 15,3%, в Днепропетровской - 14,7%, Ривненской - 14,2%, Киевской - 13,4%, Полтавской - 13,3%, Волынской - 12,9%, Винницкой - 12,5%, Сумской – 12,2%, Закарпатской - 11,3%, Кировоградской - 11,2%, Запорожской - 11,1%, Житомирской - 11%, Черкасской - 10,6%.

В областных центрах по данному показателю высокие позиции в 2020 году занимали: Хмельницкий - стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19%, Чернигов - на 16,2%, Сумы - на 15,9%, Полтава - на 15,2%, Ривне - на 14,2%, Запорожье - на 13,4%, Краматорск - на 13,1%, Луцк - на 13,1%, Ужгород - на 13,1%, Житомир - на 12,9%, Черкассы - на 12,8%. Вторичная недвижимость в Северодонецке, где на момент проведения исследования размещалось руководство Луганской области, подорожала на 12,5%. В Днепре рост на 11,9%, в Киеве - на 11,2%, в Виннице - на 11,1%. Темпы роста недвижимости в вышеуказанных регионах превышали доходность от альтернативных инвестиций.

Как сообщил Шепетько, темпы роста цен в 2020 году на вторичном рынке жилой недвижимости в долларах США в Донецкой (9%) и Харьковской (8,8%) областях, а также в Кропивницком (10,2%) были на уровне доходности с альтернативными источниками инвестиций.

Аналитик рассказал, что в других регионах и областных центрах Украины темпы роста цен на вторичном рынке были ниже доходность от ОВГЗ и процентов по банковским депозитам.

В рейтинге инвестиционной привлекательности в сегменте домовладений наиболее инвестиционно-привлекательными регионами были Киевская область. Здесь по итогам 2020 рост цен на дома в долларах США зафиксирован на уровне 18,2%. В Кировоградской отмечен рост на 17,5%, в Винницкой - на 14,2% , в Николаевской - на 13,9%, Днепропетровской - на 10,7%, Житомирской - на 10,6%.

В данном сегменте жилья высокие позиции в 2020 году заняли такие областные центры: Сумы - рост стоимости на 18,9%, Полтава - на 18,4%, Черкассы - на 17,7%, Луцк - на 15,8%, Днепр - на 15,1%, Киев - на 13,4%, Чернигов - на 12,4%, Житомир - на 11,7%, Харьков - на 11,2%, Северодонецк - на 10,9% и Николаев - на 10,5%.

"Темпы роста цен в 2020 году на домовладения в Харьковской (9,9%) и Полтавской (9,6%) областях, а также в Хмельницком (8,8%) и Кропивницком (8,6%) сравнимы с доходностью от альтернативных способов инвестирования. В остальных регионах и областных центрах темпы роста цен на домовладения были ниже доходность от ОВГЗ и банковских депозитов ", - подчеркнул Шепетько.

В свою очередь генеральный директор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев, комментируя результаты проведенного исследования, подчеркнул, что за последние 3 года инвестиционная привлекательность жилой недвижимости базировалась на нескольких факторах, среди которых: 1) ограниченные возможности для хранения и приумножения средств граждан, 2) низкое доверие к государственным ценным бумагам (ОВГЗ), 3) развитие новых качественных форматов жилья, 4) частично инфляция и рост потребительских цен на товары и услуги, 5) снижение доходности в 2020 году от инвестирования в ОВГЗ, а также уменьшение ставок по срочным депозитам для граждан.

"На данный момент более 60% всех инвесторов, покупающих жилье, пытаются, как минимум, сохранить свои средства", - сообщил Шалаев.

Из них более 75% вкладывают в первичный рынок жилья: преимущественно на начальных стадиях строительства, когда стоимость квадратного метра на 15-20% меньше цены сопоставимой квартиры на вторичном рынке с учетом локации, года постройки дома, планировок, развитой инфраструктуры и тому подобное.

"С 2018 года по настоящее время с момента вложения средств на первичном рынке к продаже прав на будущую квартиру (за три-четыре месяца до ввода объекта в эксплуатацию), потенциальный инвестор мог получить от вложенной суммы прибыль в среднем на 30-35% в гривне (более 20% в долларах) ", - сообщил специалист.

Он напомнил, что ставки по банковским депозитам сроком на 12 месяцев в период с 2018 года по июль 2021 в гривне снизились в среднем с 14,9% до 7,5%, а в долларах США - с 2,9% до 0,8%. Зато за указанный период стоимость жилья на первичном рынке в долларовом эквиваленте в наиболее инвестиционно-привлекательных регионах выросла минимум на 15%.

"В Киеве рост цен на первичном рынке за указанный период составляет 44,6% в долларах США, а в Киевской области - на 40,9%. На вторичном рынке жилья подорожание квартир в Киеве составляет 34,8%, а в Киевской области - 35,1%. Очевидно, рынок жилья для многих граждан-инвесторов был и является наиболее привлекательным и фактически безальтернативным для сохранения и приумножения имеющихся состояния ", - сообщил эксперт.

По его оценкам, в последние два-три месяца наблюдается постепенная тенденция к торможению темпов роста стоимости жилья. По его мнению, в течение 2022 ценовые колебания в долларовом эквиваленте, как на первичном, так и вторичном рынках ежемесячно не превысят 0,5-1,5%, поскольку платежеспособный спрос уже почти иссяк и без существенного роста доходов граждан и развития доступной ипотеки под 3-5% годовых сейчас почти невозможно расширить круг покупателей.

"Платежеспособный спрос реализован на 90%. Это и является главной причиной торможения цен на рынке жилой недвижимости. По всем признакам и при сохранении относительной экономической стабильности, в 2022 году мы будем наблюдать относительную ценовую стабильность почти во всех сегментах жилой недвижимости", - подытожил Владимир Шалаев.

Подробный отчет о результатах исследования "Инвестиционная привлекательность жилой недвижимости в регионах Украины".