Инвестиции

10:52 07.09.2021

Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

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Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

"Укрпошта" подписала контракт на строительство первого автоматизированного логистически-сортировочного центра "Киев - Борисполь" с компанией-застройщиком Tetra Invest (ООО"Тетра Инвест" ) стоимостью $46 млн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, сортировочный центр планируют построить до конца 2022 года.

Контракт о начале строительства подписали во вторник генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, директор Tetra Invest Светлана Цыкун при участии министра инфраструктуры Александра Кубракова, членов еаблюдательного совета "Укрпошты" , представителей Европейского банка реконструкции и развития.

Новый сортировочно-логистический центр будет располагаться на земельном участке площадью 9,2 га. Минимально за час он сможет обрабатывать до 40 тыс. посылок и мелких отправлений, а также до 45 тыс. открыток. Это позволит значительно сократить сроки доставки и повысить качество услуг. Так, сроки обработки отправлений "Укрпошта-Экспресс" сократятся с 20 часов до 3 часов.

Полный текст новости доступен по контракту

Теги: #укрпошта #tetra_invest #сортировочный_центр
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