"Нова Пошта" откроет осенью сортировочный центр под Харьковом на 15 тыс. посылок/час

Группа компаний "Нова Пошта" осенью намерена открыть под Харьковом новый сортировочный центр мощностью 15 тыс. посылок в час, сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.

"Готовимся к открытию ХАИ! Харьков. Автоматизации. Инновации (...) Он позволит ускорить и увеличить производительность доставки в Харьковском регионе", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Поперешнюк рассказал, что строительство завершает девелопер "Лев-Логистик" с генподрядчиком "Скорпион-РП". Сортировочное автоматическое оборудование традиционно устанавливают нидерландский Vanderlande, а также украинские "Консорт" и SBC.

Ранее Владимир Поперешнюк сообщал, что Харьковский сортировочный центр планируется запустить в сентябре 2020 года.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.