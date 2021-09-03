Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

Министерство цифровой трансформации Украины презентовало инвестиционному рынку в США идею запуска в Украине Фонда фондов.

Согласно сообщении Минцифры в "Телеграм-канале", вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на встрече с ведущими американскими венчурными фондами и инвестиционными компаниями высказал идею создания в Украине Фонда фондов и пригласил присоединиться к этой инициативе.

"Государство будет не просто инвестировать в стартапы, но также будет направлять средства в лучшие мировые венчурные фонды для инвестирования именно в украинские стартапы. В Украине не только будет расти количество стартапов, но и будут заходить крупные стратегические инвесторы. Так мы создадим лучшую среду для развития стартап-экосистемы и украинского IT-сектора в целом", - сказал министр, цитируемый в сообщении.

В Минцифры считают, что запуск Фонда фондов станет одним из ключевых источников капитала для успешного запуска инвестиционных фондов в Украине.

Соответствующая информация содержится в Плане трансформации Украины, презентованном президентом Владимиром Зеленским в ходе поездки в США. Текст документа обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем "Телеграм-канале".

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот план был подготовлен накануне визита. В то же время, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.

Цель разработки такого документа заключается в том, что государство дает от 10% до 20% бюджетирования для Фонда фондов, остальные средства предоставляют МФО, а дальше Фонд фондов инвестирует в другие фонды, которые, в свою очередь, - уже в конкретные компании и проекты, преимущественно ориентированные на сектора hi-tech или IT.

Со стороны США предполагается участие/партнерство венчурных и институциональных фондов с украинским Фондом фондов.

Общая сумма финансовой поддержки стартует от $7 млн.

Фонд фондов находится в процессе реализации, его запуск запланирован на 2022 год.