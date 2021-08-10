Турецкая Aksa Enerji планирует инвестировать в строительстве парогазовой станции в Измаиле

Турецкая Aksa Enerji Uretim A.Ş. планирует инвестировать в строительство парогазовой электростанции в Измаиле (Одесская обл.) мощностью 260 МВт.

Меморандум о взаимопонимании между Одесской областной государственной администрацией, Измаильским горсоветом, Aksa Enerji и ООО "Маржинал" (Николаев, конечные бенефициары - ряд турецких физлиц) был подписан 9 августа, говорится на странице ОГА в Facebook.

Согласно сообщению, Aksa Enerji готова инвестировать в строительство станции и сопровождать ее работу на основании 25-летнего соглашения о закупке электроэнергии, с последующей передачей в собственность государства.

"Электростанция будет состоять из газовой турбины и/или двигателей и паровой турбины общей установленной мощностью 260 МВт, а все оборудование электростанции, включая все соответствующее оборудование подстанций, как повышающие трансформаторы и распределительные устройства, будет предоставлено, установлено и введено в эксплуатацию компанией Aksa", - отметил вице-президент Aksa Enerji Сердар Нишли.

Как сообщалось, Одесская область является одним из наиболее энергодефицитных регионов Украины. В этой связи проекты строительства парогазовых станций в регионе неоднократно обсуждались еще с середины "нулевых", но так и не были реализованы.