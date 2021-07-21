Фармкомпания "Фармак" инвестирует $30 млн в строительство инновационного R&D-центра в Киеве

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) инвестирует $30 млн в строительство инновационного исследовательского R&D-центра в Киеве.

Как сообщается в пресс-релизе компании, открытие центра планируется в 2023 году.

По словам исполнительного директора "Фармака" Владимира Костюка, решение о строительстве R&D-центра приняли еще несколько лет назад в связи с расширением географии присутствия и портфеля лекарственных препаратов.

В новом центре, в частности, сосредоточат аналитические лаборатории, в них будет около сотни жидкостных и газовых хроматографов и ряд ультрасовременных приборов для разработки и тестирования лекарственных средств.

Кроме того, в R&D-центре расположится технологическая лаборатория с оборудованием для разработки готовых лекарственных препаратов с различными способами их доставки в организм человека и внедрения протоколов персонализированной медицины XXI века.

В новом R&D-центре планируют продолжить работу в трех основных направлениях: готовые лекарственные формы, собственные активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), а также инновационное направление, в котором "Фармак" работает с 2015 года – биотехнологические АФИ. Все процессы будут оцифрованы.

Кроме того, на базе нового комплекса оборудуют специальную локацию для молодых ученых, которые не являются сотрудниками компании, где они смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств.

Концепт-дизайн комплекса разработан Makhno Studio.

"Фармак" - лидер фармацевтического рынка Украины *. В продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений - эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В общем с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более $310 млн. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США.

Компания "Фармак" по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль на 7,8% по сравнению с 2019 годом – до 1,138 млрд грн, доход от реализации достиг 7,5 млрд грн.

Доля экспорта за год выросла до 29,6% в общем объеме продаж. Экспортные поставки за год увеличились на 40%. Компания экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.