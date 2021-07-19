Инвестиции в реконструкцию Центрального автовокзала в Киеве составили 100 млн грн

В реконструкцию Центрального автовокзала инвестировано 100 млн грн, сообщил директор компании "Укрпас" Максим Скляренко в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на первом этаже обновленного Центрального автовокзала будут расположены фудкорт, зона магазинов, аптека, на втором – фудкорт, кассы и зона ожидания для пассажиров.

"Все арендаторы выйдут на ремонт после завершения работ по реконструкции самого вокзала. На третьем этаже уже работает гостиница с тремя категориями номеров – от хостела с местом за 450 грн до улучшенных номеров за 1,500 тыс. грн в сутки", - сказал Скляренко.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины весной 2020 года продал на аукционе государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис". Стартовая цена лота составила 195,9 млн грн. Победителем торгов стало ООО "Бастион-групп" с предложением 230,89 млн грн.

"Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на пять лет, в Киевской области – минимум на 15 лет.

По словам Скляренко, для эффективного управления пакетом недвижимости создана компания "Укрпас", которая занимается автостанционным бизнесом и продажей билетов, т.е. услугами для пассажиров и перевозчиков. Арендой помещений и обслуживанием имущественных комплексов занимается "Киевпассервис".

АО "Киевпассервис" в 2020 году получило 17,536 млн грн чистого убытка против 59 тыс. грн чистой прибыли в 2019 году. Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года увеличились на 3,2% - до 251,569 млн грн (243,788 млн грн по итогам 2019-го). Собственный капитал компании по итогам года составил 195,963 млн грн, общая дебиторская задолженность за год сократилась почти в два раза - до 4,563 млн грн.