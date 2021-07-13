Инвестиции

18:33 13.07.2021

Snack Production купила плодоовощной комбинат "Херсон" при поддержке инвесткомпании Millstone&Co

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Snack Production купила плодоовощной комбинат "Херсон" при поддержке инвесткомпании Millstone&Co

Производитель закусок Snack Production (Днепр) завершил покупку ООО "Плодоовощной комбинат "Херсон" (ПОК, Херсон), сделку сопровождала международная инвестиционная компания Millstone&Co с офисами в Украине и Польше, сообщила инвесткомпания на сайте во вторник.

"ПОК "Херсон" - один из крупнейших частных плодоовощных комбинатов в Украине. Его среднегодовая выручка от реализации продукции - около 60 млн грн. Комбинат имеет налаженные каналы сбыта: дистрибуция (более 15 постоянных партнеров во всех регионах страны); торговые сети (для производства продукции под собственными торговыми марками). Он также экспортирует продукцию в 20 стран мира", - приводятся в сообщении слова директора Millstone&Co в Украине Максима Шинкаренко.

Финансовые детали сделки стороны не комментируют.

По данным Millstone&Co, производственные площади ПОК составляют 9,53 тыс. кв. м на территории 5,2 га. Комбинат может перерабатывать 300 тонн томатов в сутки, его мощности по стерилизации и фасовке томатной пасты - 3 тонны/час, разливу томатного сока в стеклотару – 3,5 тонны/час, производству соков и пюре - 4-5 тонн/сутки.

Шинкаренко уточнил, что указанная покупка производственных мощностей позволит Snack Production генерировать маржу в сегменте производства, лучше контролировать качество и сроки поставки продукции, а также гибко менять ее ассортимент.

"Если раньше вертикальная интеграция в этом сегменте наблюдалась больше со стороны продуктовых ритейлеров, выпускающих продукцию под своим лейблом, то сейчас видим, что и крупные дистрибьюторы, и владельцы торговых марок тоже идут по этому пути", - отметил Шинкаренко.

В Millstone&Co подчеркивают, что сектор переработки и производства пищевых продуктов имеет растущий спрос не только со стороны потребителей, но и инвесторов, поэтому активы в данной отрасли будут все больше концентрироваться в руках профильных инвесторов.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, после покупки ПОК "Херсон" его конечным бенефициаром стала Лариса Омельченко, опосредовано владеющая активом через АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Омелия Инвест".

Согласно данным Snack Production, группа занимается производством снеков под собственными торговыми марками и их дистрибуцией через сеть из 42 филиалов по Украине. Поставляет в оптовый и розничный сегменты ритейла и HoReCa продукцию под ТМ "Хуторок", "La Pasta perprimi", "Zeffir", "Морские", "Frumi", "Zubby", "EVO home", "SoHo", "Glint", "Zeffir baby".

Millstone&Co - частная инвестиционная компания, предоставляет клиентам инвестиционные услуги. Имеет офисы в Варшаве, Кракове и Киеве.

Теги: #покупка #херсон #инвестиции #комбинат #агро
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