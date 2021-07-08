Инвестиции

11:18 08.07.2021

Верховенство права и борьба с коррупцией остаются ключевыми вопросами реформ в Украине – премьер Литвы

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Верховенство права и борьба с коррупцией остаются ключевыми вопросами реформ в Украине – премьер Литвы

Украине необходимо приложить еще больше сил в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства права, так как они являются ключевыми реформами, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Отсутствие продвижения на этих участках подорвет усилия на любых других, это не даст возможность не только привлечь, но и удержать иностранные инвестиции", – сказала она в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине.

Глава литовского правительства приветствовала прогресс Украины в этих направлениях, однако напомнила об отмене в 2020 году Конституционным судом обязательного декларирования, что показало пока еще хрупкость изменений.

"Время давит на нас, промедление означает потерю доверия людей. Должны быть реальные действия", – поддержала премьера спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Она добавила, что отказ от этих реформ может привести к потере поддержки не только МВФ, но и политических партнеров Украины.

"По дороге реформ тяжело идти, но мы собрались тут, чтобы поддержать народ Украины", – подчеркнула Чмилите-Нильсен.

Премьер-министр Шимоните среди других важных украинских реформ, которые поддерживает Литва, назвала дальнейшую интеграцию газового рынка в европейский, присоединение к европейской программе Green Deal и открытие рынка земли.

Она также подчеркнула важность корпоративного управления – прозрачного и справедливого назначения топ-менеджеров.

Говоря об опыте Литвы, который может быть полезен для Украины, Шимоните указала на два ключевых урока восстановления страны практически с нуля. "Реформа должна охватить все заинтересованные стороны и консолидировать их и необходимо использовать всю поддержку международных партнеров", – заявила она.

Теги: #шимоните_литва #украина #литва #реформы
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