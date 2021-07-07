ЕС мобилизует EUR17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства" - еврокомиссар Вархеи

ЕС мобилизует EUR17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства" для развития более динамической экономики и общества в регионе, сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи.

"Я сегодня нахожусь в Грузии, но рад, что могу присоединиться к вам через видеосвязь. Я очень занят передачей очень позитивного сообщения для стран "Восточного партнерства", в том числе для Украины, о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем EUR17 млрд инвестиций для региона, для того, чтобы построить новые, более устойчивые и более динамические экономики и общества в регионе", - сказал Вархеи на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду.