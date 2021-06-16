Инвестиции

12:48 16.06.2021

Стартовая цена завода "Большевик" на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, "Президент-отеля" - $12 млн – UkraineInvest

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Стартовая цена завода "Большевик" на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, "Президент-отеля" - $12 млн – UkraineInvest

Стартовая цена завода "Большевик" на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, начальная цена "Президент-отеля" - $12 млн, сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

"Стартовая оценка завода "Большевик" предварительно определена в $45-55 млн, объем инвестиций, даже если говорить не о промышленности, а о девелопменте - офисные или жилые помещения, может составлять от $300 млн до $500 млн", – сказал Цивкач в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" в среду.

По его словам, объем инвестиций для "Президент-отеля" оценивается от $15 млн.

Теги: #приватизация #аукцион #ukraineinvest #большевик
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