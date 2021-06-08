Почти половина инвесторов используют мобильные приложения для доступа к инвестициям - Refinitiv

Почти половина инвесторов (43%) используют мобильные приложения для доступа к своим инвестициям, свидетельствуют результаты исследования Refinitiv.

При этом реальные возможности цифровых инвестиционных платформ не соответствуют ожиданиями 63% инвесторов, лишь 37% готовы максимально положительно оценить опыт от их использования.

Полагают, что интеграция актуальных новостей рынка значительно повысила бы полезность инвестиционных платформ, 72% опрошенных. Кроме того, 80% инвесторов считают, что обновление всех показателей в режиме реального времени значительно улучшило бы их аналитические возможности Также 20% респондентов не получают уведомлений, которые они считают полезными и нужными.

Исследование об управлении активами основано на результатах опроса, в ходе которого были опрошены свыше 1 тыс. инвесторов с объемами инвестпортфеля не менее $50 тыс., проживающих в девяти мировых финансовых центрах: Австралии, Канаде, Китае, Гонконге, Японии, Сингапуре, Швейцарии, Великобритании и США.

Потребности инвесторов быстро меняются в условиях нового, ориентированного на цифровые технологии рынка. В ближайшем будущем им потребуются самые актуальные данные и новые цифровые ресурсы, чтобы беспрепятственно пользоваться всеми инвестиционными возможностями и избежать потенциальных рисков. Для этого потребуются более совершенные инструменты, которые позволят персонализировать их под нужды клиентов и улучшить взаимодействие с консультантами в сфере управления активами, говорится в сообщении.

"Последствия COVID-19 показали, насколько важно преобразовать все цифровые сервисы так, чтобы сделать их более надежными и клиентоориентированными, добавить туда как можно больше уникальной информации и глубокой аналитики, - заявил руководитель отдела цифровых решений Refinitiv Чарльз Смит. - Вместо того, чтобы довольствоваться достигнутыми в 2020 году результатами цифровой трансформации, платформам нужно ставить перед собой более высокие цели и предоставлять такие услуги, которые не только соответствуют ожиданиям клиентов, но и превосходят их".

"Мы считаем, что в 2021 году компании, которые занимаются управлением активами, ускорят цифровизацию на всех уровнях". - отметил старший аналитик Celent Эшли Лонгабо. По его мнению, ключевым моментом стало осознание того, что для многих сервисов повышение качества работы с клиентами является приоритетным направлением.

Генеральный директор и основатель The Rudin Group Эйприл Рудин полагает, что "эра гиперперсонализации в управлении капиталом уже наступила". Он отмечает, что поскольку только треть инвесторов оценивают свой опыт виртуального инвестирования по-настоящему высоко, это указывает на необходимость значительных изменений в данной сфере.