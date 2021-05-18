В КПИ планируют создать образовательную IT-экосистему с инновационным хабом, роботодромом и смарт-парком

Киевский Политехнический Институт им. И.Сикорского (КПИ) при поддержке партнеров планирует создать новое IT-пространство, включающее инновационный "Хаб ФИВТ", интеллектуальный роботодром и смарт-парк, сообщила общественная организация "Розвиток IT-освіти", целью которой является уменьшение оттока талантливых студентов за границу.

"Хаб и роботодром станут платформой для создания изобретений с участием наших талантливых студентов и менторов-практиков от украинских IT-компаний, а также точкой доступа к международному научному пространству для украинского студенчества. Мы имплементировали лучшие мировые практики и предусмотрели все потребности для инклюзивного образования при планировании наших инновационных пространств", — рассказал агентству “Интерфакс-Украина” декан Факультета информатики и вычислительной техники КПИ Сергей Теленик.

Объекты "Хаб ФИВТ" и интеллектуальный роботодром будут расположены на территории КПИ и будут объединены зеленой зоной — смарт-парком.

Реализация "Хаба ФИВТ" запланирована на сентябрь 2021, а интеллектуального роботодрома - на 2022 год.

Проект планируют реализовать по примеру подобной модели взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса в Массачусетском технологическом университете и других ВУЗах, где поддержка развития учебной базы не зависит от государственного финансирования на 100% и есть ряд направлений, которые поддерживают доноры.

"Наша команда уже сотрудничает по проектам хаба и роботодрома с такими компаниями как: DataArt, EPAM, GlobalLogic, Infopulse. Также мы открыты для коллабораций и ведем переговоры с рядом государственных и международных организаций", — заявила заместитель декана ФИВТ КПИ Елена Халус.

Планируется, что проекты будут неприбыльными, открытыми не только для студентов КПИ, но и для учащихся других ВУЗов, а также безбарьерными.

Условия доступа к учебным объектам и расписание плановых ивентов будут доступны на сайте ФИВТ.

"Цифровая экономика и IT-технологии играют все большее значение в структуре ВВП многих стран мира, в том числе и в Украине. Как выпускник ФИВТ, я глубоко понимаю необходимость создания достойных условий для обучения и работы молодому поколению в IT. Наши талантливые студенты не должны думать о переезде за границу, они должны получить полный спектр возможностей для самореализации в Украине, — сообщил соучредитель ОО "Розвиток IT-освіти" Анатолий Бойко.

Цель проекта - создать одну из таких возможностей: сочетать и обучение, и практическое участие в крупных проектах IT-компаний в рамках одной локации — "Хаба ФИВТ".

Киевский политехнический институт (с 2016 года - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского") основан в 1898 году, является одним из крупнейших учебных заведений Европы.

В нем обучается около 25 тыс. студентов, аспирантов и докторантов, в том числе и студенты-иностранцы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди преподавателей КПИ им.И.Сикорского - более 500 профессоров и свыше 1,3 тыс. доцентов.