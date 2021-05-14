Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

Американская инженерная, строительная, проектная компания Bechtel Corporation имеет заинтересованность в выходе на украинский рынок строительства дорог и других более сложных инфраструктурных объектов, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Имела честь выступить на круглом столе Ukraine Invest о важности активной конкуренции Украины за инвестиции, привлечение американских инвесторов в Украину и общих американско-украинских проектов в важных для нас отраслях и сразу после провели с командой встречу со Стюартом Джонсом, президентом по вопросам региональных и корпоративных связей компании Bechtel Corporation, американской инженерной/строительной компанией/проектной компанией с доходами в $17,6 млрд, которая внедряет инфраструктурные проекты по всему миру и имеет заинтересованность в выходе на украинский рынок строительства дорог и других более сложных инфраструктурных объектов", - написала Маркарова в Facebook в пятницу.

Она заверила, что посольство Украины в США будет активно работать с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Офисом президента Владимира Зеленского, "Укравтодором" и Министерством инфраструктуры Украины, а также IFIs и американскими финансовыми учреждениями, чтобы эту заинтересованность превратить в новые проекты, инвестиции и рабочие места для Украины.