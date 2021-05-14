"Сатер-Экоэнерго" планирует построить в Украине десятки объектов по переработке бытовых отходов

ООО "Группа компаний "Сатер-Экоэнерго" намерена построить в Украине несколько десятков объектов по переработке твердых бытовых отходов с объемом инвестиций от EUR30 млн до EUR50 млн на одном проекте, сообщил директор компании Анатолий Сторожук в ходе круглого стола "Закон об инвестициях: проекты на первый миллиард" в пятницу.

"Наша компания разработала привязанную к украинским реалиям технологию переработки бытовых отходов, и мы готовы построить в стране несколько десятков объектов с привлечением инвесторов в Украину", − сказал Сторожук.

По его словам, "инвестиция у нас от EUR30 млн до EUR50 на проекте, то есть это значительные инвестиции, и от 200 до 400 рабочих мест".

По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), учредителями ООО "Группа компаний "Сатер-Экоэнерго" являются Анатолий Сторожук (с долей в УФ 20%), Дмитрий Сторожук (20%), Олег Арапов (30%) и Александр Арапов (30%).

ООО "Группа компаний "Сатер-Экоэнерго" специализируется на сооружении объектов биоэнергетики.

Компания, в частности, является генеральным подрядчиком Био ТЭС Винницкая птицефабрика мощностью 12 МВт, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2019 года.