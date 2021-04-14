Инвестиции

16:22 14.04.2021

"Интерпайп" инвестировал $6 млн в диджитализацию производства – первый замгендиректора

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"Интерпайп" инвестировал $6 млн в диджитализацию производства – первый замгендиректора

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" инвестировала $6 млн в диджитализацию производства, сообщил первый заместитель генерального директора компании Денис Морозов в партнерском материале для журнала "Форбс".

При этом поясняется, что еще с 2000-х в "Интерпайпе" пользуются ERP-системой для управления финансами. Но активный процесс диджитализации производства начался в 2014 году, когда "Интерпайп" перестал работать с Россией и потерял 45% заказов. Компания сумела быстро переориентироваться на рынки Европы, Америки и Ближнего Востока, однако требования к заказам у таких клиентов оказались совершенно иными.

"Для России и СНГ мы делали большие заказы однотипного товара со стандартными требованиями. Новые рынки требовали маленьких партий с различными техническими характеристиками. В результате количество заказанных позиций увеличилось почти в 10 раз", - констатирует Морозов.

По его словам, маленькие партии товара также увеличивали расходы на производство, которые нужно было оптимизировать, чтобы оставаться эффективными. Все это сделало внедрение IT-систем в производство жизненно необходимым.

С началом цифровизации на заводах "Интерпайп" появились наклейки с QR-кодами - как на готовой продукции, так и на оборудовании, с помощью которых за несколько секунд можно увидеть в смартфоне полную информацию об объекте. Всеми процессами производства руководит разветвленная цифровая система, внедренная компанией IT-Enterprise.

"IT-решения помогают выполнять наши заказы быстрее и точнее. Каждая труба имеет уникальный номер и определена под конкретный заказ. Благодаря этому всегда можно оперативно проверить, на какой стадии производства она находится. Кроме того, у нас нет обезличенных остатков и излишних запасов", - поясняет руководитель проектов Константин Белянинов.

В свою очередь Морозов отмечает, что IT-система позволяет оценить различные параметры оборудования и предсказать, когда оно выйдет из строя, а значит, заранее заказать необходимые элементы. Таким образом, на производстве снизился риск аварий и количество крупных простоев. "Наши ключевые метрики по оборудованию - это эффективность его использования и продолжительность простоев. Все эти показатели улучшились, а затраты на поддержание и ремонт снизились на 10-15%", - сказал Морозов.

По данным "Интерпайпа", IT-решения помогают компании систематизировать все заказы и требования к ним. Заказы принимаются ERP-системой и проходят несколько стадий согласования. Если какую-то продукцию со специфическими характеристиками уже производили на заводе, то его экспертиза проходит автоматически. Далее система позволяет планировать производство от самой последней операции, начиная от литья стали и заканчивая отправкой авто с трубами из цеха, расположенном в другом городе.

Также с ее помощью можно управлять составом полуфабрикатов, это дает понимание поштучного объема труб в работе, уточняют в компании. Информация обновляется на каждом этапе и доступна для анализа онлайн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #инвестиции #интерпайп #диджитализация
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