ГФРР в 2021г профинансирует 297 региональных инвестпрограмм и проектов – постановление

Государственный фонд регионального развития (ГФРР) профинансирует в 2021 году 297 инвестиционных программ и проектов на 4,3 млрд грн, свидетельствует решение Кабинета министров.

Соответствующее постановление от 12 апреля обнародовано на "Урядовом портале".

Согласно документу, наибольшее количество проектов планируется профинансировать в Тернопольской области - 24 проекта на 142 млн грн, Луганской области - 19 проектов на 177 млн грн, Черкасской - 19 проектов на 95 млн грн, Донецкой области - 17 проектов на 561 млн грн.

В Киеве планируется профинансировать четыре проекта на 256 млн грн, в том числе 175,8 млн грн ГФРР направит на первую очередь строительства Бортнической станции аэрации, а также реконструкцию ее насосной станции.

Согласно постановлению, в целом Киевская область получит 154 млн грн для реализации 11 проектов.

Ранее правительство изменило порядок отбора инвестпроектов ГФРР, в частности, изменило конечные сроки некоторых этапов - в нынешней редакции оценка и предварительный отбор инвестпрограмм и проектов должна завершиться на позже 1 августа года, который идет перед плановым, вместо 1 мая.

По мнению экспертов Киевской школы экономики, это позволит лучше прогнозировать ситуацию как с точки зрения формирования бюджета, так и для конкурсантов, которые смогут лучше понимать свои нужды и возможности в будущих бюджетных периодах.

Помимо этого, для крупных проектов строительства стоимостью свыше 100 млн грн срок реализации разрешили продлить с четырех до пяти лет. Для таких проектов также вдвое увеличивается нижняя граница стоимости – до 10 млн грн.

"Это позволит более гибко планировать бюджет долгосрочных проектов и сокращает количество потенциальных долгостроев", – указала КШЭ в Телеграм-канале.

Однако правительство не внесло изменений относительно требований по срокам публикации протоколов после заседания комиссий, трансляций заседаний, указала КШЭ.

"Недостаточная публичность и прозрачность с одной стороны не способствует доверию к этому инструменту, а это увеличивает вероятность потери мотивации авторов потенциально хороших проектов. А с другой – создает угрозы влияния на финальный перечень объектов и объемы финансирования", – указала КШЭ.