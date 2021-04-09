Инвестиции

13:49 09.04.2021

Корпорация "АТБ" планирует в 2021г инвестировать в экономику Украины 12 млрд грн

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Корпорация "АТБ" планирует в 2021г инвестировать в экономику Украины 12 млрд грн

Инвестиции корпорации "АТБ" в экономику Украины в 2020 году, когда сеть "АТБ" открыла 127 новых магазинов, составили 9,96 млрд грн, в 2021 году планируется инвестировать около 12 млрд грн, сообщается в пресс-релизе компании в пятницу.

"Помимо дальнейшего развития предприятия наши инвестиции станут драйвером роста для подрядчиков и производителей и позволят создавать тысячи новых рабочих мест как в самой корпорации, так и для предприятий-смежников. Внутренние инвестиции крупнейших украинских компаний сегодня ключевой фактор поддержки роста экономики Украины и благополучия украинцев", - цитирует пресс-служба генерального директора корпорации "АТБ" Бориса Маркова.

Корпорация "АТБ", ее предприятия и подразделения обеспечивают занятость для более 70 тыс. украинцев, а в 2020 году расширение сети супермаркетов позволило создать свыше 5,5 тыс. рабочих мест.

Корпорация "АТБ" является крупнейшим национальным и отраслевым налогоплательщиком. Налоговые отчисления компании по итогам 2020 года составили 15,8 млрд грн, что на 26% больше, чем годом ранее.

В 2021 году компания планирует увеличить налоговые отчисления до 19 млрд грн.

Корпорация "АТБ" – объединение крупных украинских компаний, осуществляющих деятельность в сфере управления активами, розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-Маркет", кондитерская фабрика "Квитень", мясная фабрика "Фаворит Плюс". Флагманом бизнеса корпорации является торговая сеть "АТБ".

По состоянию на 8 апреля 2021 года торговая сеть "АТБ" насчитывает 1216 магазинов в 313 населенных пунктах 24 областей Украины.

Теги: #инвестиции #атб
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