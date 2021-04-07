Линия магазинов EVA намерена инвестировать 500 млн грн в развитие сети

Вырученные от размещения двух новых выпусков облигаций серии "G" и "H" общей номинальной стоимостью 500 млн грн средства сеть "Линия магазинов EVA" (компания ООО "РУШ") хочет направить на развитие, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" финансовый директор Линии магазинов EVA Лилия Воленко.

"Средства от размещения планируется направить на осуществление капитальных и текущих ремонтов новых и существующих магазинов, закупку торгового оборудования и техники, приобретение нематериальных активов (лицензии программного обеспечения, что необходимо для работы магазинов сети), закупку охранного оборудования (системы безопасности и надзора), привлечение и обучение персонала и закупку товаров с целью поддержания необходимой ассортиментной линейки для новых магазинов сети "Линия магазинов EVA", - сказала она.

Национальная сеть "Линия магазинов EVA" (эмитент - ООО "РУШ") в феврале и марте 2021 года полностью погасила выпуск облигаций серии "E", "F" (процентные именные необеспеченные) номиналом 200 млн грн. Сроки погашения полностью соответствовали указанным в проспекте эмиссии. Отчеты о последствиях погашения представлены на утверждение в НКЦБФР. Облигации находились в обращении с 2018 по 2021 год, держатели получали доход в размере 18% и 17% годовых (изменение процентной ставки предусматривалась ежегодно).

Имея значительные планы дальнейшего инвестирования в развитие компании, ООО "РУШ" зарегистрировало новый выпуск облигаций (серии "G" и "H") общей номинальной стоимостью 500 млн грн (серия "G" - 300 млн грн, серия "H" - 200 млн грн). Срок их обращения – шесть лет. Держатели облигаций имеют право предъявить облигации к выкупу после окончания 8-го и 16-го купонных периодов.

Выпуск облигаций зарегистрирован без публичного предложения. Заключение договоров с первоначальными владельцами запланировано с 23.02.2021 по 22.04.2021 гг. для серии "G", с 10.03.2021 по 08.05.2021 гг. - для серии "H".

Андеррайтером выпуска является группа ICU (www.icu.ua) - независимая инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом.

Национальным уполномоченным рейтинговым агентством IBI-Rating облигациям присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале "uaA +", прогноз рейтинга – "в развитии".