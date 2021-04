КУА "Цикада" стала маркет-мейкером по иностранным ценным бумагам на Укрбирже

Украинская биржа (УБ, Киев) сообщила о заключении нового договора о выполнении функций маркет-мейкера с ООО "Спайк-Инвест" (код участника SPKIN), клиентом которого является ООО "КУА "Цикада", который будет поддерживать двусторонние котировки по восьми ценным бумагам (ЦБ) иностранных эмитентов.

Биржа уточнила, что речь идет об акциях Facebook Inc. (тиккер - FB), Netflix Inc. (NFLX), Tesla Inc. (TSLA), Visa Inc. (V), Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Microsoft Corporation (MSFT), Apple Inc. (AAPL), а также казначейских обязательствах США (US3U26).

Согласно котировкам на бирже, спред между котировками покупки и продажи по этим бумагам в настоящее время составляет 1%.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" директор по развитию бизнеса УБ Алексей Сухоруков, маркет-мейкером на бирже выступает также "Фридом Финанс Украина" по трем бумагам: инвестсертификатам "Первого украинского аграрного фонда", (PUAF), Freedom Holding Corp. (FRHC) и выпуску ОВГЗ 204150.

На бирже во вторник были заключены первые сделки с рядом этих бумаг, в частности, с акциями Facebook, Tesla и Netflix, однако в количестве 1-2 акции.

Помимо того УБ сообщила о переводе акций МХП (MHPC) из биржевого списка в биржевой реестр в связи с тем, что согласно новой редакции Положения про допуск иностранных ЦБ Лондонская фондовая биржа снова включена в перечень бирж, обращающиеся на которых ценные бумаги допускаются к обращению в Украине.

Сухоруков в Facebook указал, что новая редакция также установила, что обращение иностранных ЦБ в Украине возможно при хранении ЦБ не только в Нацдепозитарии Украины (НДУ), но и на счете в иностранном финучреждении. Помимо того список иностранных бирж дополнен Японской биржей и в него возвращена Лондонская фондовая биржа.

"Ликвидирована монополия НДУ на подачу заявок в НКЦБФР (теперь это может делать любой профучастник, а по ЦБ из индексов S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX, CAC 40 и Nikkei 225 – сам регулятор может принимать решения о допуске безо всяких заявлений)", – добавил Сухоруков.

Владельцем созданной в июне 2019 года с уставным капиталом 10,5 млн грн КУА "Цикада" выступает Сергей Гончарук. Ее чистый доход за 9 месяцев 2020 года составил 0,33 млн грн, другие доходы – 59,26 млн грн, другие расходы – 57,61 млн грн, чистая прибыль – 1,64 млн грн.