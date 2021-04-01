Кабмин учредил Нацинвестфонд с уставным капиталом 100 млн грн

Кабинет министров Украины учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн.

Соответствующее постановление правительства от 31 марта обнародовано на "Урядовом портале".

Согласно постановлению, Министерство развития экономики должно в месячный срок разработать законопроект о Национальном фонде инвестиции, в котором, в частности, предусмотреть механизмы создания совместных инвестиционных проектов с суверенным фондами Объединенных Арабских Эмиратов государства Катар и других государств, а также проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 год.