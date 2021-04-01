Инвестиции

21:17 01.04.2021

Кабмин учредил Нацинвестфонд с уставным капиталом 100 млн грн

1 мин читать
Кабмин учредил Нацинвестфонд с уставным капиталом 100 млн грн

Кабинет министров Украины учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн.

Соответствующее постановление правительства от 31 марта обнародовано на "Урядовом портале".

Согласно постановлению, Министерство развития экономики должно в месячный срок разработать законопроект о Национальном фонде инвестиции, в котором, в частности, предусмотреть механизмы создания совместных инвестиционных проектов с суверенным фондами Объединенных Арабских Эмиратов государства Катар и других государств, а также проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 год.

Теги: #нацинвестфонд #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 30.03.2021
Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

11:39 25.03.2021
Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

19:00 24.03.2021
Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС "углеродного налога" к Украине

Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС "углеродного налога" к Украине

17:44 24.03.2021
Кабмин планирует до конца 2021 покрыть сетью передвижных отделений "Укрпошты" 50% сел - План приоритетных действий

Кабмин планирует до конца 2021 покрыть сетью передвижных отделений "Укрпошты" 50% сел - План приоритетных действий

16:12 24.03.2021
Кабмин ожидает запуска БЭБ в сентябре и планирует реформу местных налогов - План приоритетных действий

Кабмин ожидает запуска БЭБ в сентябре и планирует реформу местных налогов - План приоритетных действий

14:46 24.03.2021
Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

13:43 24.03.2021
Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2021 год

Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2021 год

12:01 23.03.2021
Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

11:23 23.03.2021
Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

11:15 23.03.2021
Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

В Украине создадут Национальный фонд инвестиций - указ

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

Инвесторы из Китая, Кореи и Турции интересуются проектом высокоскоростного движения в Украине - глава "Укрзализныци"

Минэнерго приглашает инвесторов обсудить стимулы для новых генерирующих и балансирующих энергомощностей

ПОСЛЕДНЕЕ

VR Capital намерена инвестировать в недавно приобретенные три проекта ВЭС в Одесской области EUR75 млн

ICU начинает размещение фонда Global Equity Index для инвестиций в ETF

Уровень инвестиций в столичную недвижимость в марте составил около $33 млн – исследование

"Нафтогаз" планирует открыть в Киеве еще 50 зарядных станций для электромобилей

UMG Investments заявила о готовности инвестировать в новые проекты более $40 млн ежегодно

ТРЦ Respublika достроят до конца года

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020г сократил инвестиции в производство более чем на четверть

Concorde Capital с партнерами приобрел лицензию на добычу газа во Львовской области

Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе "Мотор Сичи"

ЕИБ предоставил Правэкс Банк EUR30 млн кредитную линию для финансирования МСП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА