Инвестиции

17:32 25.03.2021

"Укрэнерго" в 2021 г. планирует увеличить инвестиции в электросети на 38% - до 4,3 млрд грн

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"Укрэнерго" в 2021 г. планирует увеличить инвестиции в электросети на 38% - до 4,3 млрд грн

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), одобрила инвестиционную программу ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на 2021 год в размере 4,3 млрд грн, сообщила компания на сайте.

Как сообщалось, в 2020 году НЭК инвестировала в развитие сетей 3,1 млрд грн, что на 38% меньше запланированного объема в соответствии с одобренной инвестпрограммой.

По данным "Укрэнерго", из общего объема инвестиций в 2021 году 3,2 млрд грн (75%) будут направлены на техническое перевооружение и реконструкцию сетей, еще 1,1 млрд грн (25%) – на новое строительство.

При этом львиная доля финансирования (68%) будет осуществляться за счет кредитных средств международных финансовых институтов, с которыми "Укрэнерго" уже сотрудничает длительное время. Ключевыми из них являются Международный банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и банк правительства Германии KfW.

"Основными целями инвестиций является реализация программы замены трансформаторного оборудования, программы автоматизации подстанций, развитие сетей для выдачи мощности генерации, в частности Днестровской ГАЭС, повышение надежности питания отдельных энергоузлов и приграничных западных и восточных регионов для стабильной работы энергосистемы при дальнейшей интеграции в ENTSO-E", − говорится в сообщении НЭК.

В соответствии с инвестиционной программой, "Укрэнерго" в 2021 году должно, в частности, завершить реконструкцию открытых распределительных устройств (ОРУ) на подстанциях ПС 330 кВ "Новокиевская", "Сумы", "Кременчуг" и "Криворожская", а также реконструкцию воздушной линии ВЛ 500 кВ "Креминская – Донбасская". Кроме того, компания должна закончить сооружение ВЛ 330 кВ "Захидноукраинская – Богородчаны".

В числе ключевых инвестпроектов "Укрэнерго" в 2021 году - начало строительства воздушных линий (ВЛ) 330 кВ Кураховская ТЭС - Белицкая, Купянск - Креминская и Днестровская ГАЭС - Винницкая 750, строительство ВЛ 330 кВ Западноукраинская - Богородчаны с реконструкцией подстанций (ПС) 330 кВ "Богородчаны" и ПС 750 кВ "Западноукраинская", строительство подстанции 330 кВ "Западная" с заходами ВЛ 330 кВ.

НЭК "Укрэнерго" в 2020 году инвестировала в развитие сетей 3,12 млрд грн, выполнив инвестиционную программу года на 95,3%.

Теги: #укрэнерго #инвестиции
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